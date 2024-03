Planificación de bodas y eventos: la experiencia incomparable de VIVIANA TUESTA

Desde la planificación integral hasta la coordinación del gran día, Viviana Tuesta se destaca por su enfoque meticuloso, atención al detalle y pasión por hacer que cada evento sea memorable La trayectoria profesional de Viviana Tuesta está vinculada al sector del Marketing y el Comercio. Durante estos años de formación, también ha adquirido competencias y habilidades en protocolo; además de obtener el título como sommelier profesional, cuenta con formación específica en decoración, organización de eventos y Wedding Planner.

Aunque su especialización inicialmente se centró en estos campos, su verdadera pasión siempre ha sido la organización de eventos. Este interés innato la ha llevado a convertirse en una destacada Wedding Planner en Madrid.

En este emocionante viaje profesional, Viviana Tuesta ha sido motivada por su deseo de crecimiento y su pasión por los eventos. Reconoce que, en este sector, la habilidad social es fundamental, y se enorgullece de su destreza en este aspecto, junto con su capacidad para ofrecer una atención al cliente de calidad y resolver problemas de manera efectiva y profesional. Además, su constante búsqueda de aprendizaje y su habilidad para adaptarse a los cambios del mercado le han permitido destacarse y crecer en su carrera.

Decidida a dar un paso adelante en su carrera, Viviana fundó su propia marca como Wedding & Event Planner, y su nombre se ha convertido en sinónimo de ilusión, esfuerzo, cariño y profesionalidad.

Una visión única para cada evento: Para Viviana Tuesta, cada evento es una oportunidad para crear algo único y excepcional. Su enfoque se centra en la personalización total, desde la selección del espacio de celebración hasta los detalles más pequeños como la decoración, el diseño y la música. Su objetivo es crear una experiencia extraordinaria que refleje los deseos y la personalidad de sus clientes.

Convertir sueños en realidad: Su sueño es hacer realidad los sueños de sus clientes, y encuentra una profunda satisfacción en ver la emoción y la felicidad de sus clientes al presenciar el resultado final de su trabajo. Viviana no solo materializa las ideas y deseos de sus clientes, sino que también se adapta a sus preferencias y necesidades específicas, garantizando una transformación creativa para cada evento.

Asesoramiento personalizado: Viviana y su equipo están comprometidos a estar al lado de sus clientes en cada paso del camino. Desde asesorar sobre ideas y temáticas hasta resolver dudas y tomar decisiones, están ahí para ofrecer orientación y apoyo. Su objetivo es ajustar cada acción a las exigencias de sus clientes, creyendo firmemente que un trabajo bien hecho garantiza un resultado de éxito.

Control y atención al detalle: Viviana Tuesta y su equipo controlan cuidadosamente cada elemento del proyecto, desde la planificación inicial hasta la ejecución final. Involucran activamente a sus clientes en todas las etapas y decisiones, reconociendo que el evento les pertenece a ellos y es crucial que se sientan parte del proceso.

Creando momentos inolvidables: Con una combinación de creatividad, dedicación y profesionalidad, Viviana Tuesta y su equipo transforman cada evento en un momento inolvidable. Su objetivo es llenar cada ocasión con felicidad y alegría, asegurándose de que permanezca en la memoria de los invitados para siempre.

En el dinámico universo de la organización de bodas y eventos, hallar a un profesional capaz no solo de comprender los deseos, sino también de materializarlos, es una verdadera joya. En Madrid, Viviana Tuesta se erige como una figura destacada en este ámbito, respaldada por una trayectoria impecable y una reputación sólidamente establecida.

Desde la conceptualización inicial hasta la coordinación logística y la gestión de proveedores, cada aspecto de su trabajo refleja una dedicación sin igual hacia la realización de la visión única de sus clientes.

Planificación integral: Viviana Tuesta no solo planifica bodas y eventos, sino que crea experiencias que perduran en la memoria de los invitados y los anfitriones por igual. Su enfoque integral abarca desde la conceptualización inicial hasta la ejecución impecable. Cada detalle se cuida con esmero, desde la selección del lugar perfecto hasta la coordinación logística y la gestión de proveedores, garantizando que cada aspecto esté alineado con la visión única de sus clientes.

Bodas a medida: Cada pareja tiene una historia única y, por lo tanto, su boda debe reflejar esa singularidad. Viviana Tuesta se especializa en diseñar y ejecutar bodas a medida que capturan la esencia y la personalidad de cada pareja. Ya sea un evento íntimo y romántico o una celebración extravagante, su habilidad para traducir los deseos de sus clientes en una experiencia tangible es incomparable.

Coordinación del Día D: El día de la boda puede ser un torbellino de emociones y detalles, pero con Viviana Tuesta a cargo, los novios pueden relajarse y disfrutar plenamente de cada momento. Su equipo experto coordina cada aspecto del día, desde la llegada de los proveedores hasta el cronograma del evento, permitiendo que los novios se concentren en celebrar su amor mientras todo fluye sin problemas a su alrededor.

Destination Wedding: Para aquellos que sueñan con intercambiar votos en destinos exóticos o idílicos, Viviana Tuesta ofrece un servicio completo de planificación de bodas de destino. Con su experiencia en la gestión de eventos en ubicaciones remotas y diversos entornos, garantiza que cada detalle se maneje con precisión, independientemente de la ubicación.

Pedidas de mano: El momento de la pedida de mano es un hito emocionante en la vida de una pareja, y Viviana Tuesta se encarga de hacerlo aún más especial. Desde la planificación de propuestas románticas hasta la coordinación de cada detalle, asegura que este momento único sea perfecto y memorable para todos los involucrados.

Diseño web para la boda: En la era digital, la presencia online es esencial incluso para eventos sociales y corporativos. Viviana Tuesta ofrece servicios de diseño web personalizados para bodas, creando sitios web elegantes y funcionales que sirven como una plataforma central para compartir información, gestionar RSVPs y mantener a los invitados informados y entusiasmados antes, durante y después del evento.

En resumen, Viviana Tuesta destaca como una experta en la organización de eventos en Madrid, ofreciendo un enfoque único, personalizado y profesional que hace realidad los sueños de sus clientes.

Con un compromiso inquebrantable con la excelencia y la satisfacción del cliente, se ha ganado su lugar como una de las principales Wedding & Event Planners de España.