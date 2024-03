Los mayores expertos del país explican cómo se gestionará la información con la irrupción de la Inteligencia Artificial

El 60% de los trabajos actuales se verán afectados por la IA en los próximos años. El 49% de las competencias que se utilizan actualmente en los trabajos no serán de utilidad en 2025. Cerca de 200 profesionales del archivo y la gestión documental de toda España se reúnen en la jornada organizada por el Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana Valencia ha sido el epicentro de las nuevas ideas sobre gestión documental e Inteligencia Artificial (IA) en un encuentro con los mayores expertos en la materia en la VII Jornada Valenciana de Documentación organizada por el Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana.

Durante la Jornada, se han expuesto datos y conceptos relacionados con el impacto de la IA en la concepción actual del mundo laboral. Según el Fondo Monetario Internacional, el 60% de los trabajos actuales se verán afectados por la IA en los próximos años, lo que requerirá una adaptación y una transformación de las habilidades, las tareas y las profesiones. A esto hay que añadir lo que desvela un estudio de Harvard y el MIT en el que se asegura que el 49% de las competencias que se utilizan actualmente en los trabajos no serán de utilidad en 2025, el próximo año.

En este sentido, la presidenta del COBDCV, Yolanda Puchades, ha asegurado durante la inauguración de la #JVDOC24 que "la inteligencia artificial ya se aplica con éxito en nuestro día a día, automatizando flujos de trabajo, reduciendo costes y aumentando la eficiencia, pero todavía existen muchas cosas que no puede hacer. En general, los buenos datos continúan requiriendo buenos gestores y gestoras que se preocupen por ellos. Esta es la clave y nuestro valor".

Tras la apertura institucional ha tenido lugar la conferencia inaugural de la jornada, a cargo de Carmen Torrijos, traductora y filóloga por la Universidad Autónoma de Madrid y lingüista computacional. Torrijos ha asegurado que "la IA no reemplaza a las personas, reemplaza tareas" y que todas las empresas e instituciones deberían acompañar a sus trabajadores en esta transición. Posteriormente, ha tratado la Ley europea de la IA que entró en vigor parcialmente el pasado enero, pero que culminará en 2026. La experta ha destacado como lo más importante de la norma, "la importancia de la supervisión del humano. La validación del producto final es esencial en la ley y es una cuestión que nosotros estamos infravalorando. El ser humano sigue en el centro de todo."

Seguidamente, se han visto las experiencias de aplicación de la IA por parte de expertos profesionales del sector como José Luis Bueren, director técnico de la Biblioteca Nacional de España y Lluís Esteve-Casellas, archivero municipal de Girona y Fernando Vilariño, del Centro de Visión por Computador de la Universidad Autónoma de Barcelona.

La jornada ha concluido con un debate incendIArio en el que se ha reflexionado acerca de los beneficios, limitaciones, desventajas y otras cuestiones relativas a la IA. Sin duda, en esta jornada se ha realizado un exhaustivo análisis de todas las implicaciones de la IA, no solo en el día a día más inmediato de documentalistas, archiveros y bibliotecarios, sino de las futuras implicaciones en todos los ámbitos profesionales.