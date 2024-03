Servicio de Galvañ Lacados para la limpieza de chicles mediante vapor de alta presión

En las zonas públicas con alto tráfico de personas, uno de los problemas más recurrentes son los chicles en el suelo.

A pesar de que se sabe que estos son agentes contaminantes que tardan hasta 5 años en degradarse, todavía existe mucha inconciencia al respecto. Los chicles desechados son un foco de infección, donde cada uno puede albergar hasta 10.000 bacterias y hongos. Afortunadamente, hoy en día existen empresas especializadas en la limpieza de chicles. De hecho, la firma Galvañ Lacados es una de las especialistas en este servicio, siendo uno más solicitados. La limpieza la lleva cabo utilizando vapor, que además de limpiar elimina los elementos contaminantes.

Limpieza de chicles con vapor Eco Galvañ La limpieza de chicles utilizando vapor de alta presión es una nueva metodología que no solo permite retirar este elemento, sino también desinfectar completamente el área. Para hacerlo, el agua debe calentarse a más de 120 °C y convertirse en vapor, para después aplicarlo con un equipo especial. La firma Galvañ Lacados es especialista en la limpieza de chicles mediante vapor, capaz de romper los enlaces físico-químicos que adhieren la suciedad sobre las superficies. Los expertos de esta empresa sostienen que, aunque en el mercado ya existen equipos de este tipo, se requiere de mucha destreza para hacer el trabajo correctamente. En otras palabras, la mejor manera de garantizar los mejores resultados, es dejar este trabajo en manos de profesionales con experiencia.

Además, los equipos que usa esta firma tienen la capacidad de calentar el agua a 180 °C, con una presión de vapor de hasta 8 bares. Esto no solo retira elementos como el chicle, sino que además elimina eficientemente los microorganismos dañinos. El método es tan efectivo, que los expertos de esta empresa pueden retirar hasta 2000 chicles por hora.

¿Cuáles son las ventajas del uso de vapor de alta presión? El uso del vapor de alta presión en la limpieza de chicles garantiza varias ventajas. En primer lugar, es una técnica efectiva que hace posible una limpieza absoluta del área intervenida. Cuando es ejecutado por un profesional como los de Galvañ Lacados, el trabajo se realiza rápidamente, minimizando las molestias propias de la actividad.

Otra ventaja muy valorada es que se trata de una técnica ecológica, ya que en su aplicación casi no se utilizan químicos. Tampoco se requiere de utillaje agresivo contra la superficie a limpiar, tales como cepillos de cobre u otros rascadores que pueden ocasionar daños al suelo.

Por último, hay que destacar que la limpieza de chicles es una técnica muy económica y está 100 % garantizada. Su aplicación ahorra hasta más del 65 % de agua, 23 % de energía y más del 93 % de productos químicos. Todas estas ventajas hacen que esta tecnología sea cada vez más solicitada, convirtiendo a la empresa Galvañ Lacados en uno de los referentes del sector.