Policlínica Gipuzkoa realiza con éxito las primeras cirugías con terapia focal para cáncer de próstata

Es el primer hospital del Estado inscrito en el registro de la Sociedad Internacional de ‘Focal Therapy’ y avalado por el Comité Ético de Euskadi para aplicar este tipo de tratamiento para el cáncer de próstata, que permite eliminar el tumor de la próstata de manera mínimamente invasiva "Me sedaron y no sentí nada. Cuando me desperté ya estaba operado y desde entonces no he tenido ningún dolor", asegura un paciente operado mediante la terapia focal de cáncer de próstata en Policlínica Gipuzkoa.

El servicio de Urología de Policlínica Gipuzkoa ha realizado con éxito sus primeras intervenciones mediante terapia focal de cáncer de próstata, una técnica pionera y mínimamente invasiva para tratar el cáncer de próstata. Uno de los últimos pacientes recientemente operado con terapia focal para cáncer de próstata en Policlínica Gipuzkoa, un guipuzcoano de 66 años, que presentaba un tumor de 13 milímetros dentro de la próstata, bien localizado y definido, ha querido compartir su experiencia tras ser operado.

"Al principio me llevé un disgusto muy grande, me dio bajón la noticia de que tenía cáncer, pero lo bueno de mi cáncer es que ha sido detectado precozmente y en eso he sido afortunado. Y una vez diagnosticado tenía que tomar una decisión: no hacer nada y hacer seguimiento de cómo evoluciona el tumor o someterme a este tratamiento focal del cáncer de próstata, que es una alternativa mucho menos agresiva que la prostatectomía radical. Preferí atajarlo y afrontar el problema desde el principio. En el transcurso de una semana decidí junto a mi familia realizarme este tratamiento, y si por lo que sea el cáncer se vuelve a reproducir siempre tengo la alternativa más agresiva de quitar la próstata entera", asegura este paciente.

La terapia focal de cáncer de próstata es una técnica quirúrgica mínimamente invasiva, que se realiza por orificios naturales, en este caso a través del ano, sin dejar cicatrices, lo que permite una rápida recuperación del paciente, que en unas 12 horas es dado de alta del hospital.

"Es una operación rápida y fácil", afirma el urólogo Alejandro González: "El paciente llega el mismo día de la cirugía, a mediodía, y las intervenciones solemos realizarlas por la tarde. Es una intervención bajo anestesia general que no suele llegar a una hora de duración. Unas horas después de la intervención, el paciente vuelve a la planta de hospitalización, y si todo va bien, ese mismo día marchará para su casa, o como mucho al día siguiente. Se va a ir a su domicilio portando una sonda vesical durante unos días que se le retirará por lo general una semana después de la cirugía en consulta", asegura.

El paciente explica cómo fue su transcurso por el quirófano: "Ingresé el mismo día de la cirugía a las dos de la tarde y me bajaron a quirófano a las 15.30 Como fue con anestesia general, cuando me desperté ya estaba operado y no sentí nada. Estuve una hora en el quirófano y desde entonces no he tenido ningún dolor y no me ha hecho falta tomar ningún calmante, la única molestia según la postura puede ser la sonda vesical, que me quitaron una semana después de la cirugía".

En cuanto al postoperatorio, el jefe del Servicio de Urología de Policlínica Gipuzkoa asegura que, en base a los estudios actuales, el tratamiento focal de cáncer de próstata tiene escaso impacto funcional en la mayoría de los pacientes. "Nada más quitar la sonda, el paciente podría notar alguna molestia miccional o sexual, que se va a corregir en pocas semanas y en la mayoría de los estudios vemos que a los 3 ó 6 meses de tratamiento el paciente ha recuperado completamente la calidad de vida miccional y sexual" concluye el urólogo Alejandro González.

En palabras del urólogo Alejandro González, jefe del servicio de Urología de Policlínica Gipuzkoa, "la terapia focal es una técnica que ofrece excelentes resultados en estos casos bien elegidos, donde el tumor es de pequeño tamaño y se encuentra bien localizado dentro de la próstata". Para una correcta elección de cada caso, el urólogo realiza una biopsia de fusión, en base a las áreas sospechosas detectadas por resonancia magnética, ambas pruebas son determinantespara poder concluir si el paciente es un buen candidato para este tipo de tratamiento.

Su principal ventaja: mínima posibilidad de secuelas como impotencia o incontinencia

"La terapia focal de cáncer de próstata -afirma Alejandro González- ha emergido estos últimos años como una nueva opción para tratar el cáncer de próstata respetando al máximo el resto de tejido prostático, ya que tiene un impacto mínimo en el paciente, y la mayoría de los efectos secundarios, si es que se dieran, son muy leves y transitorios, porque mediante esta técnica apenas se producen secuelas como la incontinencia urinaria o la impotencia, a diferencia de técnicas más radicales", subraya.

Alejandro González afirma que la terapia focal es una técnica que ya cuenta con decenas de estudios que muestran su beneficio en miles de pacientes. La mayoría de publicaciones reflejan la experiencia de hospitales aislados, de ahí la importancia de agrupar los datos en registros de mayor envergadura, como el de la Sociedad Internacional de Terapia Focal, con sede en Estados Unidos.

Aproximadamente uno de cada ocho hombres será diagnosticado de cáncer de próstata en el transcurso de su vida, convirtiéndose en el segundo tipo de cáncer más común entre el sexo masculino, solo por detrás del cáncer de piel. Afortunadamente, existen varias opciones de tratamiento con buenos resultados, pero que también pueden conllevar un efecto secundario que acabe perjudicando la vida sexual y miccional del paciente.

Según informa el urólogo de Policlínica Gipuzkoa, se podrán beneficiar de este tratamiento aquellos pacientes que tienen un cáncer de próstata de riesgo bajo o intermedio: "Vamos a poder aplicar este tratamiento cuando el tumor está confinado a la próstata, mantiene unos niveles de PSA bajos y un tacto rectal no patológico, es decir, que hemos cogido la enfermedad en una etapa inicial y la tenemos perfectamente catalogada", explica.

Policlínica Gipuzkoa es el primer centro del Estado con respaldo científico completo para aplicar terapia focal de cáncer de próstata

"Para aplicar el tratamiento focal del cáncer de próstata hemos conseguido el respaldo de la ‘Focal Therapy Society’ americana y del Comité Ético de Euskadi, por lo que somos el primer centro de toda España con respaldo científico completo para aplicar esta técnica", indica Alejandro González, jefe del Servicio de Urología de Policlínica Gipuzkoa.

El urólogo asegura que la realización del tratamiento focal de cáncer de Próstata no sería posible sin los avances en imagen y biopsia: "Para el diagnóstico es necesario realizar la biopsia fusión, en la que fusionamos la información que hemos obtenido de la resonancia y la ecografía a tiempo real. En el quirófano se superponen las imágenes, de modo que sabemos exactamente de donde hay que sacar las muestras", explica.

