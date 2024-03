Fibratec inicia su actividad en Italia

El uso de las fibras en la construcción de soleras de hormigón no es nuevo.

Diversos tipos de fibra se han venido utilizando en las últimas décadas. Las microfibras de polipropileno y las macro fibras de acero han tenido sus épocas de esplendor y aún se siguen utilizando en muchas obras. La evolución en el desarrollo de los materiales también se ha hecho notar en esta área. Las microfibras de vidrio AR y las macro fibras estructurales sintéticas han irrumpido en el mercado con unas ventajas indiscutibles frente a los materiales tradicionalmente utilizados para la fabricación de estas fibras.

Mirando a las microfibras, se puede ver como las microfibras de vidrio AR con el mayor contenido de zirconio a nivel global de la marca Fibrartec se distribuyen con total homogeneidad dentro de la masa del hormigón debido a que su peso específico es casi idéntico al del hormigón. En este aspecto, superan a las microfibras de polipropileno. Pero sus ventajas no quedan allí. Su resistencia a rotura por tracción es 20 veces mayor, su adhesión al hormigón es muy superior y no absorben agua. Este aspecto es importante porque no requiere adición de agua al no resecar el hormigón. Añadir agua al hormigón, además de debilitarlo, provoca más fisuras durante el proceso del curado.

En cuanto a las macrofibras, a diferencia de otras macrofibras tradicionales, las Barchip MQ58 comercializadas por Fibratec no dejan tampoco puntas en la superficie tras el pulido, consiguiendo un refuerzo estructural con la adición de solo 2,5 kg por metro cúbico y una superficie que no requiere ningún tratamiento adicional.

Fibratec, con sus fibras para hormigón de tecnologías avanzadas, está revolucionando el sector de la construcción de pavimentos de hormigón dentro y fuera de España. Sus fibras ya se están comercializando en Francia, Inglaterra, Argentina, Ecuador, Bulgaria, Rumanía, Turquía y en abril comienzarán su andadura por Itaila.

Entre el 18 y 20 de abril se celebra la tradicional feria del hormigón en Piacenza (GIC) en la que Fibratec tendrá su stand como punto de partida para darse a conocer y conquistar el mercado Italiano. Al igual que sucede en España, a partir de esa fecha su fuerza de ventas comenzará a realizar visitas a los profesionales de la construcción italianos y esta labor se verá apoyada con webinars impartidos en italiano con la colaboración de los diferentes colegios de arquitectos del país. Las fibras para sustituir mallazos de Fibratec estarán disponibles en Italia con un stock local para asegurar una rápida entrega. El objetivo será ayudar a los profesionales italianos a acelerar las ejecuciones de sus pavimentos de hormigón a la vez que bajar sus costes y proteger a sus operarios al no tener que manipular mallas de acero. Para más información se puede visitar su página web.