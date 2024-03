Juan Carlos Villalba García publica su segundo libro para contribuir a divulgar el conocimiento actual de la ETV

Juan Carlos Villalba García publica dicho volumen con dos propósitos fundamentales: el primero, didáctico y formativo aunque no profesoral, y el segundo y principal en su orden de prioridades, colaborar con la Fundación para los Niños con Cáncer, la cual recibirá el importe íntegro de las ventas que se deriven.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del propio autor, “una visión integrada y genérica de la incidencia, diagnóstico y tratamiento de la ETV; pero, especialmente, las bases fisiopatológicas que sustentan la mayor prevalencia de esta en los pacientes con enfermedades inflamatorias tanto agudas como crónicas, graves como leves y frecuentes como inusuales”.

Sinopsis La enfermedad tromboembólica venosa (ETV) es una morbilidad frecuente, grave, y de difícil diagnóstico, dado que muchas veces este se ve enmascarado por la semiótica de otros procesos compatibles. En su fisiopatología intervienen factores predisponentes, determinantes y desencadenantes, contingentes todos ellos que se comportan como magnitudes de una ecuación cuyo peso específico viene determinado por las características del enfermo y sus circunstancias. Pero, en el paciente hospitalizado por causa médica, el riesgo de desarrollar ETV no solo se circunscribe a las variables descritas, sino que concurren además elementos propios de dicho entorno que, por una parte, incrementan la probabilidad de padecerla y, por otra, complican su evolución y tratamiento. La inflamación constituye la principal defensa de nuestra economía frente a la agresión externa y la trombosis local controlada, el primer recurso para frenar su progresión; pero cuando dicha respuesta se sobredimensiona, tiene lugar un complejo mecanismo de reacciones inmunológicas sistémicas cuyo conjunto promueve la trombosis generalizada. Este libro pretende circunstanciar las bases que relacionan ambas noxas en las principales patologías médicas.

Autor El Dr. Villalba nació en Barcelona en diciembre de 1963. Su interés por la Medicina le ha acompañado desde la infancia, licenciándose en 1990 por la Universitat Central de dicha ciudad. Tras su especialización, ha cursado estudios de posgrado, ha obtenido un máster en ciencias, y durante años ha estado dedicado a la investigación en varios departamentos universitarios. Finalmente, se ha doctorado en Medicina por la Universitat Autònoma de Barcelona, siendo ya el tema central de su tesis doctoral la enfermedad tromboembólica venosa. Desde entonces, su interés por dicha patología le ha llevado a firmar varias publicaciones al respecto, a participar en numerosos congresos y a escribir su primer libro en 2016: Aspectos generales de la enfermedad tromboembólica venosa en el paciente anciano. En este segundo tratado, pretende dar a conocer, de manera referencial, el abordaje diagnóstico y terapéutico de tal morbilidad, así como la fisiopatología que subyace en la inflamación sistémica presente en patologías muy prevalentes y que predispone al desarrollo de trombosis venosa, especialmente en el paciente hospitalizado por causa no quirúrgica.