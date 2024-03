Valencia sabe a triunfo, el reconocimiento constante al trabajo de la pareja que lidera Lienzo

La chef María José Martínez y el director de sala Juan José Soria, del restaurante Lienzo de Valencia, no imaginaban al comenzar su trabajo en el sector de la hostelería la repercusión que tendría su dedicación y amor a la cocina, al buen servicio en sala y al tratamiento exquisito de sus clientes.

Desde que abrieron Lienzo los reconocimientos no han cesado, poseen una Estrella Michelin, un sol Repsol, y en los últimos meses han sido premiados por los Premios Amics de la Gastronomía Mediterránea. Asimismo, han alcanzado la máxima certificación de Molt Gust por su labor de difusión de los productos agroalimentarios de calidad y de agricultura ecológica de la Comunidad Valenciana, se han posicionado en el ranking de los 20 mejores restaurantes del TOP 100 de TheFork; también han conseguido el Premio Sostenibilidad Aquanaria Madrid Fusión 2024 que designa el restaurante más sostenible de España. Finalmente, hace tan solo unos días han entrado en el Top 10 de los mejores restaurantes de Valencia de la Guía Macarfi.

Su presencia en los más reconocidos congresos de cocina internacionales es constante y su labor por la preservación de las abejas se ha convertido en un motivo de lucha a la par que de investigación aplicada a la cocina. Esto les ha valido el más importante premio de sostenibilidad que recibieron en Madrid Fusión en enero.

La carta de Lienzo presenta tres menús degustación en los que se encuentran algunas de las nuevas creaciones de la chef María José Martínez, con tinte histórico 'La Cueva de la Araña: Corzo en su demi glace y ensalada de brotes silvestres en vinagreta de miel de Bicorp y AOVE OliOli certificado por CAE-CV.' se trata de un plato que quiere mostrar cómo una pintura rupestre del 9.000 a.C. pintada en la Cueva de la Araña (Bicorp -Valencia) descubre la primera imagen de la historia de una mujer recolectando miel. La chef la ha recreado el mismo plato, acompañada de un corte de corzo, animal que también aparece en las pinturas en escenas de caza en la prehistoria, no falta en el plato la presencia de la miel que se produce muy cerca de la cueva.

Otro de los nuevos platos de restaurante es un claro reconocimiento a la protección de la Albufera de Valencia, lo han llamado 'Cangrejo Azul en aspic de lechuga certificada por CAE-CV. (Saifresc) con rábano fermentado y encurtido también certificado por CAE-CV. (Saifresc), y caviar'. En este caso, la chef utiliza la carne del cangrejo azul, una especie invasora y muy voraz que está diezmando las poblaciones de fauna local de la Albufera, con esta iniciativa de su consumo se conseguirá controlar y hacer desaparecer en este ecosistema.

En el plano artístico, Lienzo ha sido noticia en FESTIN, el IV Festival de arte y gastronomía, por su presencia en Shiras Galería, con la experiencia de cocina de autor inspirada en ‘Escala uno es a mil’, la nueva propuesta visual de la artista contemporánea Nuria Rodríguez. La chef contó sus inspiraciones y técnicas creativas culinarias, mientras que Nuria Rodríguez, catedrática y artista contemporánea, guio a los asistentes mediante un discurso muy personal sobre su nuevo proyecto.

También Lienzo inauguró recientemente la nueva exposición de arte en las paredes del restaurante con pinturas de la reconocida artista Carmen García Gordillo, la muestra recoge 24 obras, seleccionadas especialmente para el espacio de Lienzo que podrá verse hasta el mes de septiembre. Carmen, licenciada en Bellas Artes por San Carlos, y especializada en grabado y xilografía en la Escuela Massana de Barcelona, cuenta con innumerables exposiciones individuales y colectivas en España (Barcelona, Valencia, Madrid, Cuenca, Girona, Tarragona, Murcia, Requena, Cadaqués), Francia (Toulouse y Auch), Alemania, Japón (Kobe y Nagoya).