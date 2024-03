El grupo Septeo consolida su posicionamiento estratégico en el sector hospitality tras adquirir ACIGrup

El vertical especializado en soluciones de software para la industria hotelera se refuerza como un ecosistema digital principal para el sector en Europa y LATAM

Barcelona, 1 de marzo 2024.- Tras la llegada a España y Portugal de Septeo, grupo europeo de referencia en el desarrollo de software, con la adquisición de Unixdata, Tesipro Solutions, HotelsDot, Máster Camping y Revenue Control Data, el grupo anuncia la incorporación de ACIGrup, empresa con más de 30 años de experiencia en el desarrollo de software para hoteles y restaurantes, a su vertical de hospitality reforzando, de esta manera, su propuesta de valor al consolidar su presencia en el sector.

En este contexto, la adquisición de ACIGrup supone para Septeo un paso más en su estrategia de adquisiciones, cumpliendo con el compromiso del grupo de cubrir la cadena de valor digital para los profesionales del mercado del alojamiento y restaurantes. Asimismo, la adquisición se alinea con la política de expansión de la empresa y afianza su posicionamiento clave en España.

De forma más concreta, la unión de ACIGrup a Septeo supone una oportunidad de crecimiento para su vertical de hospitality a través de las nuevas soluciones tecnológicas que ofrece la empresa y que dan cobertura tanto a hoteles como a restaurantes, lo que constituye un eje para la diversificación.

En este sentido, Manuel Ortiz, director general de Septeo para España y Portugal, señala: “La adquisición de ACIGrup fija el inicio de un año que estará marcado por el crecimiento de Septeo Hospitality; un crecimiento fundamentado en sólidos valores de marca tales como la inversión en I+D, en ciberseguridad y en innovación y que se han visto reforzados con el lanzamiento del laboratorio de IA del grupo, «Brain». Desde Septeo y, más concretamente, desde Septeo Hospitality, estamos muy satisfechos de unir a nuestro vertical a ACIGrup, sin duda, una de las empresas tecnológicas españolas más consolidadas y con más años de experiencia en el sector hospitality”.

“ACIGrup no solo aporta un know how con altísimos estándares de calidad: también estamos ilusionados por la incorporación del talento y la especialización de su equipo, la calidad de sus desarrollos y sus objetivos, totalmente alineados con los del grupo y claramente orientados a ofrecer el mejor servicio local, hace que cada día estemos más cerca de la vida de muchos profesionales, facilitándoles su labor diaria y optimizando sus resultados empresariales”, comentó Manuel Ortiz.

En esta misma línea, Hugues Galambrun, fundador, presidente y director general de Septeo añade: “Septeo destaca por sus soluciones vanguardistas y su capacidad para adaptarse a las nuevas necesidades del mercado. La escucha activa siempre ha sido una de nuestras máximas. Nuestra misión se centra en simplificar y agilizar la rutina diaria de los profesionales que participan en los momentos decisivos de nuestras vidas. Es por ello, que uno de nuestros objetivos es seguir consolidando cada uno de nuestros verticales. Como consecuencia, la adquisición de ACIGrup es un paso más para continuar trabajando en afianzar el compromiso que adquirimos con el sector hospitality y con el mercado ibérico. Seguimos creciendo y lo hacemos con la incorporación de una empresa que comparte nuestros valores y que destaca tanto en el servicio al cliente como en los principios que rigen a la organización. Me complace dar la bienvenida a todo el equipo humano de ACIGrup a Septeo, sin duda, un activo que nos permitirá continuar estando detrás de los momentos importantes de vuestras vidas".

Antonio Ruiz, como fundador y CEO de ACIGRUP, expresa lo siguiente: “Damos mucho valor a esta fusión de empresas que han crecido a lo largo de su historia para aportar nuevas tecnologías y un servicio muy personalizado a los clientes. Estamos seguros de que, con este paso, ofrecemos a nuestros clientes el acceso a las tecnologías más modernas a la vez de una continuidad en el mayor de nuestros estándares de servicio. El equipo humano de ACIGrup está entusiasmado con esta nueva etapa que vemos como una oportunidad para llevar a un nivel superior todo nuestro know how, que hemos adquirido durante 30 años de servicio y relación con nuestros clientes”.

Acerca de Septeo Septeo, grupo empresarial de referencia en Europa especializado en el desarrollo de software y uno de los 10 primeros fabricantes de software de Francia, permite a los profesionales liberarse de sus complicaciones empresariales para que, gracias a soluciones tecnológicas innovadoras de última generación, puedan dedicarse plenamente a los proyectos de sus clientes.

Septeo está detrás de cada momento de la vida: una boda, la compra de un inmueble, un viaje... Septeo está ahí.

Acerca de Septeo Hospitalty Septeo Hospitality, vertical del grupo Septeo especializado en el desarrollo de software para el sector hotelero y del camping, ofrece un ecosistema digital único para la gestión de alojamientos turísticos a través de las soluciones de Tesipro Solutions (PMS hotelero), HotelsDot (Revenue Management), Qualitelis (e-reputación), Unicamp (PMS Camping), Máster Camping (PMS Camping), e-axess (RMS) y Revenue Control Data (RMS).

Acerca de ACIGrup ACIGrup, empresa referente en España, Portugal y LATAM en el desarrollo de software para hoteles y restaurantes con más de 30 años de experiencia en el sector hospitality, se especializa en ofrecer soluciones innovadoras totalmente adaptadas al mercado más actual y fundamentadas en el servicio local.