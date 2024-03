C. Menda se estrena en el mundo editorial con una novela de suspense y misterio, ‘La hora más oscura’

CÍRCULO ROJO.- C. Menda escribe desde que tiene ocho años. Empezó con poemas y siguió con cuentos, relatos y finalmente novelas. Después de tres meses embarcada en el viaje de materializar su propia obra, publica La hora más oscura.

Lo que más destaca la autora de su libro es que “es una novela bastante cruda y muy explícita, por lo que va dirigida a un público mayor. Toca temas delicados con los que no todos se sentirán cómodos, pero tiene dosis de suspense para mantener atrapado al lector”.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras de la propia autora, “Nos centramos en una familia que busca desesperadamente sobrevivir. Con el paso del tiempo van a ir reuniéndose con personas que buscan, y necesitan, lo mismo que ellos. Es una mezcla entre terror post-apocalíptico y suspenso con algo de ciencia ficción. Hay monstruos que pueden considerarse paranormales, ciudades masacradas, pero también hay compañerismo, amistad, lealtad, sacrificio e incluso amor. Tiene una pizca de cada cosa, para que todos estén relativamente cómodos, pero claro, el terror siempre va a ser el dominante en esta escalofriante ecuación”.

Sinopsis Los habitantes de esta ciudad, repentinamente, son masacrados por extrañas y monstruosas criaturas que brotan desde la oscuridad, las sombras. Son tomados de forma desprevenida, pero al final son obligados a adaptarse y sobrevivir.

Noche por noche.

Las reglas son simples:

1. No pueden salir a la calle entre las 17:00 pm y las 8:00 am, cuando el sol vuelve a salir.

2. Dentro de ese límite de horario, deben permanecer dentro de sus casas, sin salir bajo ningún concepto.

3. Apagar toda fuente de luz que cause sombras alrededor.

4. No tener enchufados aparatos eléctricos.

5. Mantenerse alejado de lugares oscuros.

6. Si uno de ellos te descubre, considérate muerto.

La verdadera lucha es lograr sobrevivir cada noche esperando algún milagro.

¿Podrás hacerlo?

La hora más oscura es la primera novela de terror escrita por C. Menda, la cual fue publicada en primera instancia en Wattpad, donde se popularizó tras haber sido galardonada con uno de los premios de dicha plataforma.

Autora C. Menda nació en mayo de 2003 en Uruguay. Es estudiante de Psicología de la UDELAR.

Desde los ocho años presentó una considerable facilidad y un gran gusto por la escritura, destacándose desde su infancia en la poesía, y posteriormente en el terror y el misterio.

Con el apoyo de su madre, comenzó a dar a conocer sus escritos por la web y en la plataforma de Wattpad, donde tiene publicada su primera novela de terror, La hora más oscura, así como una serie de incontables poemas y cuentos, siendo galardonados algunos de ellos en diferentes concursos a lo largo de su vida.

Escritora y firme lectora de terror, dos de sus autores favoritos son el rey del terror contemporáneo Stephen King y el controversial poeta y escritor Charles Bukowski, a quien hace alusión en esta inquietante novela.