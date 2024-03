Delivery by GOIKO llega a todo el territorio nacional

El mejor Chorreo de GOIKO ahora llega a los hogares de todos los españoles a través de su delivery propio. El nuevo servicio implementará la experiencia de compra de los Goiko Lovers y elimina los gastos de envío de los pedidos a domicilio GOIKO continúa implementando su experiencia de compra y ha anunciado el lanzamiento de su servicio Delivery by GOIKO. El nuevo servicio de delivery, que llega a nivel nacional desde el 26 de febrero, ofrecerá a los Goiko Lovers el mejor chorreo de GOIKO y una experiencia única desde la comodidad de sus hogares, ahora sin preocuparse por los gastos de envío.

El concepto detrás de la nueva campaña de GOIKO se centra en transmitir la conveniencia y accesibilidad de este nuevo servicio de delivery nacional; reforzando la idea de que Delivery by GOIKO es la opción perfecta para disfrutar de cualquier noche en casa. Además, para hacerlo aún más atractivo, GOIKO ofrece envío gratuito para pedidos superiores a 30 €. Los pedidos por debajo de esa cantidad,

tendrán un coste de envío de únicamente 2,90 €.

Cómo utilizar Delivery by GOIKO en tres sencillos pasos

Delivery by GOIKO es una iniciativa que permitirá a los clientes de GOIKO acceder a su servicio de entrega directamente desde la web de GOIKO. Esta mejora elimina los gastos de envío que suelen estar

asociados con otras plataformas de delivery, brindando una forma más directa y conveniente de disfrutar de las delicias de GOIKO en todas las localidades donde la marca opera a nivel nacional.

Para disfrutar de la experiencia Delivery by GOIKO tan solo será necesario:

1. Entrar en la página web de GOIKO.

2. Indicar la dirección de entrega y elegir los productos deseados.

3. Seleccionar el método de pago.

"Estamos muy contentos de llevar Delivery by GOIKO a nivel nacional y poder seguir aportando valor a un canal estratégico para nosotros. Desde GOIKO, seguimos trabajando en ofrecer una experiencia 360 única, y esto supone un paso más hacia nuestro objetivo de ofrecer una experiencia GOIKO a nuestrosclientes, como y donde quieran"; concluye José Luis García, CMO de GOIKO.

Sobre GOIKO

GOIKO es una empresa familiar nacida en un pequeño local de Madrid en el 2013. Su propósito es «Alimentar el deseo de superación y demostrar que todo es posible haciendo las cosas bien», y su track

record lo refleja. En tan solo 10 años, GOIKO cuenta con más de 110 restaurantes en España y ha dado el salto internacional, con 4 restaurantes en Francia y 1 en Andorra. La Familia GOIKO es quien lleva a la compañía a lo más alto: sus más de 2.000 empleados se mueven por valores únicos como el Buen Rollo y la Disrupción y eso convierte a GOIKO en el lugar donde dejarse llevar por el placer de las burgers más irresistibles y de mejor calidad para disfrutar del Chorreo sin que importe mancharse las manos.