Renovación celular con biomicroneedling; la técnica basada en espículas de esponja en Clinica Marta Solà

Cada vez son más las personas que, actualmente, buscan mejorar la apariencia de su rostro a través de la medicina estética.

Existen múltiples procedimientos de vanguardia que se encargan, no solo de combatir los signos del envejecimiento, sino también de mejorar problemas comunes de la piel como el acné.

Uno de los más solicitados debido a su efectividad es el biomicroneedling. Se trata de una técnica revolucionaria y natural capaz de regenerar la piel desde las capas más profundas, consiguiendo una mejor versión del rostro.

En España, Clínica Marta Solà son pioneros en la aplicación de este tratamiento y tienen las licencias de exclusividad necesarias para distribuirlo en todo el país.

Espículas de esponja para la renovación celular Con el paso del tiempo, la piel del rostro comienza a volverse frágil, flácida y arrugada, debido a un proceso natural de oxidación celular. Para revertir estos efectos, existen tratamientos innovadores como biomicroneedling, que reconstruyen la estructura de la piel de forma muy completa.

Es un tratamiento fabricado en Asia por la empresa SQT, colaborador de destacadas marcas de la belleza como Estee Lauder y Shiseido. Su ingrediente principal es la espícula de esponja de agua dulce, que tiene la capacidad de abrir millones de microcanales en la piel, facilitando que todos sus componentes activos penetren hacia las capas más profundas.

El procedimiento se realiza a través de un sistema de agujas silíceas naturales que no provocan sangrado y favorecen una mayor absorción de nutrientes.

Además, no requiere del uso de crema anestésica y su período de recuperación es rápido. Después del tratamiento, la piel muerta se desprende de forma natural en tan solo 7 días, por lo que el paciente obtiene una piel renovada y joven.

Mejorar los problemas de la piel con el biomicroneedling El biomicroneedling, además de ser un procedimiento estético de gran utilidad para mejorar las imperfecciones de la piel como las arrugas y líneas de expresión, también resulta eficaz para combatir la piel grasa, el acné y el metabolismo córneo. Adicionalmente, su fórmula se utiliza para eliminar las manchas de hiperpigmentación y piel oscura, por lo que también proporciona un efecto de aclarado que renueva la apariencia del rostro.

Cabe destacar que, al ser un tratamiento natural a base de agentes naturales, no causa efectos secundarios, por lo que es apto tanto para hombres como para mujeres de cualquier edad y con diferentes tipos de pieles.

El producto ha sido sometido a rigurosas pruebas de calidad como SGS, CMA PONY y certificados de calidad ISO, que avalan su efectividad para renovar la estructura capilar de la piel.

La Clínica Marta Solà es especialista en la aplicación de biomicroneedling SQT. Su equipo de esteticistas profesionales ponen en práctica las técnicas adecuadas que requiere el tratamiento para conseguir óptimos resultados.