Nuevo libro de crecimiento personal de Carmen Vieyra: 'Quiero ser: De la exclusión a coach'

En un mundo donde las historias de superación personal y transformación se han vuelto esenciales para inspirar cambio y resiliencia, 'Quiero ser: De la exclusión a coach', la primera obra de Carmen Vieyra, emerge como un faro de luz para aquellos en busca de guía y motivación Esta autobiografía, más que un simple relato de vida, se convierte en una herramienta poderosa para el lector, ofreciendo una narrativa profundamente emotiva y sincera que trasciende las páginas del libro para convertirse en una experiencia transformadora.

Desde su infancia en un entorno rural de México en la década de 1970, donde la educación era un lujo que muchos, especialmente las niñas, no podían permitirse, hasta su consolidación como una influyente coach, Carmen Vieyra comparte su viaje lleno de desafíos, aprendizajes y victorias. A través de un estilo narrativo que es a la vez directo y accesible, Vieyra logra conectar con el lector de una manera íntima, invitándolo a reflexionar sobre sus propias luchas y aspiraciones.

La estructura del libro refleja el viaje personal y profesional de Vieyra, desde sus raíces en una comunidad marginada hasta su evolución como educadora y mentora. Este recorrido no solo narra su historia, sino que también se convierte en una fuente de inspiración, demostrando que, independientemente de los obstáculos, la educación y el autoconocimiento pueden ser las claves para transformar vidas.

Uno de los aspectos más llamativos de 'Quiero ser: De la exclusión a coach' es su enfoque interactivo. Vieyra integra ejercicios de reflexión y preguntas dirigidas al lector, transformando la lectura en un diálogo abierto con uno mismo. Este enfoque no solo permite una mayor comprensión de la narrativa personal de Vieyra, sino que también anima a los lectores a aplicar las lecciones aprendidas en sus propias vidas, promoviendo una experiencia de lectura verdaderamente transformadora.

La honestidad con la que Vieyra aborda temas difíciles como la discriminación, el machismo y la superación de barreras socioculturales es notable. Su vulnerabilidad se convierte en una fuente de fortaleza, mostrando que es posible enfrentar y superar adversidades con determinación y coraje. La obra es un testimonio de la resiliencia humana, demostrando que, a pesar de las circunstancias, todos tienen la capacidad de reescribir sus historias y alcanzar sus sueños.