GPM recalca la importancia de optimizar el área de compras

El corazón de una empresa es, sin duda, departamento de compras.

Lo anterior dado que es vital no solo en la organización de una cadena de suministros efectiva, sino también en la identificación de proveedores confiables que garanticen una operación sostenible, respaldando a gerentes y directivos. Una gestión eficiente de este departamento puede generar ahorros significativos, influyendo positivamente en la rentabilidad de la organización.

En este escenario, la firma GPM Global Purchasing Management emerge como un aliado estratégico. Esta compañía se destaca en la consultoría e implementación de soluciones innovadoras para la cadena de suministro, las finanzas y, por supuesto, el abastecimiento estratégico.

Transformando el área de compras con el soporte de GPM Global Purchasing Management El equipo de profesionales de GPM Global Purchasing Management no solo investiga la situación actual de la empresa que los contrata, sino que también realiza un análisis exhaustivo de los procesos, políticas, sistemas y equipos. Esta evaluación minuciosa permite identificar oportunidades de mejora y asignar recursos de manera más eficiente.

GPM Global Purchasing Management va un paso más allá y ofrece un servicio de outsourcing de compras, transformando costos fijos en variables y proporcionando un mayor grado de flexibilidad. Un factor clave en este proceso es la implementación del programa modular e-buyplace. Este software se integra al ERP de la empresa, optimizando la relación con proveedores y aumentando la productividad en el proceso de abastecimiento (End to End).

El software e-buyplace no solo libera tiempo para que los equipos se centren en actividades estratégicas, sino que también gestiona de manera eficiente el ciclo Procure to Pay, liberando capacidad en otras áreas que respaldan el proceso de abastecimiento. Con más de 20 años en el mercado, esta plataforma es escalable y garantiza por contrato el ROI (retorno de la inversión)

GPM Global Purchasing Management y sus casos de éxito en Latinoamérica GPM Global Purchasing Management ha demostrado su eficacia en numerosos proyectos en Latinoamérica. Recientemente, concluyó un proyecto para una empresa de construcción de Colombia, centrado en la reingeniería del proceso de compras. El objetivo era centralizar las operaciones para adquirir servicios y suministros. Mediante un diagnóstico preciso, GPM identificó y ejecutó oportunidades de mejora.

En Perú, GPM Global Purchasing Management prestó un servicio similar a una empresa del sector de las comunicaciones. Los expertos de GPM realizaron una optimización integral del área de compras, basada en la comprensión de varios indicadores clave de desempeño, la estructura organizativa y los roles del personal.

Con GPM Global Purchasing Management, las empresas pueden acceder a soluciones personalizadas y herramientas eficaces para optimizar el rendimiento de su departamento de compras.