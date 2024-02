Certificado Sello IWR, reconocido a nivel internacional

El Sello IWR es un certificado técnico reconocido internacionalmente y otorgado a trabajadores tras aprobar la evaluación final teórico-práctica de cursos especializados en materia de seguridad industrial y salud ocupacional.

Este estándar, gestado hace más de una década a partir de la investigación activa de IWR Academy, ha alcanzado reconocimiento por su arduo trabajo respaldado por una red de especialistas y el apoyo de instituciones académicas y científicas de México y el extranjero.

La capacitación y certificación ofrecidas por IWR Academy no solo son rigurosas, actualizadas y de alta calidad, sino que se adaptan a las necesidades específicas de cada industria. Los programas incluyen entrenamientos presenciales o a distancia, emitiendo el certificado Sello IWR tras la aprobación del examen final, conforme a la autoridad educativa mexicana. La institución no solo resuelve problemas, sino que se dedica a la consultoría corporativa especializada, garantizando el cumplimiento de los más altos estándares internacionales y generando reconocimientos globales.

¿Cuáles son las ventajas de obtener el Sello IWR? La fortaleza del Sello IWR reside en su capacidad para cumplir y superar estándares nacionales e internacionales de seguridad industrial, como CE, ANSI, CEN, OSHA, STPS, ISO, entre otros, en un esquema armonizado y de mejora continua. Este prestigioso certificado ha impulsado a miles de prevencionistas, auditores, técnicos y especialistas a trabajar en empresas líderes, cumpliendo con los más altos estándares de calidad y seguridad en la industria mexicana, norteamericana y europea.

Entre las ventajas destacadas del Sello IWR se encuentran la inclusión de elementos que hacen imposible su falsificación, su auditoría en cualquier momento necesario y su renovación conjunta con la constancia de habilidades laborales DC-3, manteniendo la capacitación actualizada. Esta certificación única genera confianza para usuarios finales y proveedores, reuniendo a una extensa comunidad de profesionales comprometidos con la seguridad y la salud ocupacional.

Proyección del Sello IWR IWR Academy, con sede en la Ciudad de México y operando en toda América Latina, EE. UU. y Europa durante más de 20 años, ha forjado una reputación inigualable en el sector de la seguridad industrial. Su equipo, compuesto por doctores, ingenieros y técnicos reconocidos internacionalmente, ha colaborado estrechamente con universidades e instituciones tecnológicas gubernamentales, consolidando su posición como referente en seguridad industrial.

El centro de capacitación de IWR Academy, con más de 50 simuladores de última generación, destaca por su enfoque vanguardista que permite un aprendizaje significativo para el alumno. Este centro ha sido elegido por muchas de las firmas más representativas de diversos sectores industriales, demostrando la preferencia por la calidad y eficiencia que ofrece IWR Academy y su estándar Sello IWR, que permiten abatir el índice de accidentabilidad.

IWR Academy y su certificado de Sello IWR se erigen como exponentes de excelencia en seguridad industrial y salud ocupacional. Su compromiso con la calidad, respaldado por colaboraciones con diversas entidades, no solo fortalece la imagen de las empresas, sino que contribuye significativamente a la prevención de accidentes en el ámbito laboral.