Maximizar la productividad de las empresas con los servicios de gestión de llamadas telefónicas de SVAE

Mantener un servicio de atención telefónica puede resultar agotador para una empresa, emprendedor o empresario que necesita ocupar su tiempo en las funciones más complejas y el inicio de proyectos innovadores.

Por ello, resulta ideal contratar un servicio de gestión de llamadas, para evitar ese agotamiento por sobrecarga de trabajo y dedicar cada minuto a potenciar otras áreas de negocio.

SVAE cuenta con un equipo de especialistas en dicha gestión preparados para atender los intereses de sus contratistas. Estos especialistas son secretarias y asistentes virtuales disponibles para atender urgencias, emergencias y proporcionar soluciones empresariales las 24 horas del día.

Las soluciones de gestión de llamadas de SVAE El objetivo de SVAE es maximizar la productividad de sus clientes y permitirles ahorrar mucho tiempo y dinero en la realización de tareas de rutina. Para ello, en su servicio de gestión de llamadas ha incluido una gran variedad de soluciones idóneas para alcanzar dicho objetivo.

Una de estas soluciones es dar atención telefónica 24/7 los 365 días del año, incluyendo recolección de información, gestión de incidencias, seguimiento continuo y registro de los tiempos. Esta atención puede ser contratada tanto de forma permanente como selectiva con base en un horario específico, un determinado número de llamadas o cualquier tipo de planificación a convenir.

Asimismo, SVAE ofrece como solución exclusiva una secretaria virtual dentro de su servicio de gestión de llamadas. Esta secretaria recoge los datos recolectados durante las conversaciones y los procesa para mejorar notoriamente la asistencia telefónica, la gestión de incidencias y la comunicación general con el usuario.

¿Cuáles son las ventajas de contratar un servicio de gestión de llamadas? Tras el surgimiento de las redes sociales y las plataformas de comunicación digital, muchas empresas han dejado de lado la asistencia telefónica como servicio esencial. Sin embargo, las llamadas telefónicas no han dejado de ser elementos claves para un negocio, ya que permiten una conexión más cercana, personalizada y exclusiva con el usuario. Esta exclusividad hace que una compañía se muestre como diferente en una sociedad cada vez más robotizada y alejada del trato humano en el área empresarial.

Los servicios de gestión de llamadas telefónicas de SVAE permiten a las compañías dar ese trato y cercanía sin ocupar el tiempo de sus empleados, gerentes y directivos. Como resultado de ello, ahorran recursos, se diferencian de la competencia y no pierden encargos ni ningún tipo de solicitud por no dar atención 24/7. Además, una empresa disponible en todo momento por teléfono bajo soporte humano mejora considerablemente su imagen de marca ante su público objetivo.

Las soluciones de secretaria virtual y desvío de llamadas de SVAE están disponibles para despacho de abogados, corredoras de seguros, clínicas, inmobiliarias y cualquier negocio centrado en mejorar su asistencia remota.