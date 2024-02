Software propio para la gestión de sistemas de calidad, con Easy Q

Con la introducción de Easy Q, un innovador software desarrollado específicamente para la industria alimentaria, las empresas ahora cuentan con una herramienta poderosa para optimizar y elevar sus sistemas de calidad a niveles sin precedentes.

Como era de esperarse, en este exigente sector, mantener los más altos estándares en sistemas de calidad y seguridad alimentaria no es solo una obligación, sino una necesidad imperante.

Innovación y eficiencia en la palma de la mano La creación de Easy Q surge de la combinación perfecta entre la vasta experiencia en seguridad alimentaria del equipo de diseño funcional y el avanzado conocimiento tecnológico del departamento de IT. Este software ha aparecido como una solución integral que promete transformar la manera en que las empresas del sector alimenticio gestionan y controlan sus sistemas de calidad.

En realidad, Easy Q es más que un simple software; es un aliado estratégico diseñado para facilitar y agilizar todos los aspectos relacionados con la seguridad alimentaria y la calidad. Gracias a su especialización, permite a las empresas implementar y mantener un sistema de autocontrol basado en los principios APPCC (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control) de manera eficiente y efectiva. Lo que distingue a Easy Q es su capacidad para proporcionar información en tiempo real sobre controles, trabajos, incidencias y/o desviaciones, lo que permite una respuesta rápida y adecuada ante cualquier situación que pueda comprometer la calidad o la seguridad.

Contar con esta herramienta es muy importante El Software EasyQ es pionero en el desarrollo de una gestión multiplanta eficiente que supone un inmenso ahorro de tiempo y recursos en empresas con múltiples centros.

Accede desde cualquier soporte y lugar a todas tus plantas, con la opción de hacer consultas de su estado, comprobar la situación de sus tareas correspondientes, realizar modificaciones en documentos de planta, etc.

La implementación de EasyQ en el día a día de las operaciones de una empresa alimentaria significa un antes y un después en la gestión de la calidad. Este software no solo asegura el cumplimiento de los estándares y regulaciones más exigentes, sino que también optimiza los recursos, reduciendo tiempos y costes asociados a los procesos de control de calidad.

Una de las características más valoradas de EasyQ es su interfaz intuitiva y su facilidad de uso, lo que permite a los usuarios, independientemente de su nivel de habilidad tecnológica, manejar el software con confianza y eficacia. Además, su capacidad para integrarse con otros sistemas y plataformas hace de Easy Q una solución versátil y adaptable a las necesidades específicas de cada empresa.

La llegada de Easy Q marca un hito en la gestión de sistemas de calidad en la industria alimentaria. Su enfoque innovador, basado en la experiencia y el conocimiento tecnológico, ofrece a las empresas una herramienta poderosa para asegurar la excelencia en la calidad y la seguridad alimentaria. En un sector donde los errores pueden tener consecuencias significativas, contar con Easy Q significa tener la tranquilidad de que todos los aspectos críticos están siendo gestionados de manera eficiente, efectiva y en tiempo real.