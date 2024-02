Cómo combatir los robos y proteger un hogar o negocio en Gijón

Gijón, ciudad costera situada en el norte de España conocida por su belleza natural, se enfrenta en los últimos años a una gran problemática que tiene en vilo a todos los ciudadanos gijonenses: la avalancha de robos que se ha visto acrecentada en la localidad.

Son muchos los propietarios de viviendas y los comerciantes de locales de Gijón que han experimentado estas incidencias en sus propiedades, viendo cómo, en cuestión de segundos y por falta de seguridad, sus bienes más preciados se han visto vulnerados en su totalidad. Como era de esperar, esto ha generado una gran preocupación en todos los residentes, de tal forma que se han comenzado a plantear diferentes desafíos bastante significativos por parte de las autoridades locales y las fuerzas del orden.

Como es obvio, la inseguridad y el malestar de todos los habitantes a causa de la proliferación de estos actos de intrusión en la ciudad ha generado la angustia y la necesidad de mantener protegidos los vehículos, locales y viviendas de Gijón. Además, los vecinos apuntan que no solo les preocupa el impacto económico que les supone un robo de estas magnitudes, sino la posibilidad de que estos actos vengan acompañados con espirales de violencia que pongan en peligro su integridad física.

Muchos se preguntan cuáles pueden ser las causas por las que, en cuestión de pocos años, los robos en Gijón se han convertido en una de las principales preocupaciones de todo ciudadano. Algunos atribuyen el problema a la gran desigualdad socioeconómica entre diferentes sectores de la población, pidiendo más ayudas y alternativas para los más desfavorecidos; otros indican que el verdadero problema se encuentra en el grave aumento del abuso de drogas, que impulsa a las personas a cometer robos con los que financiar su adicción; y otros, al contrario, achacan la grave situación a la falta de supervisión y de seguridad, reclamando mayor vigilancia policial en determinadas áreas de la ciudad.

En este artículo, Cerrajeros Gijón Núñez, una de las empresas de cerrajería con más renombre de la ciudad, que cuenta con cerrajeros especialistas y expertos las 24 horas del día, aporta una serie de recomendaciones sobre qué es lo que los ciudadanos pueden hacer para preservar la seguridad de sus bienes.

En primer lugar, y aunque parezca algo obvio, apuntan que cerrar la puerta con llave es algo primordial para no dejarle a los ladrones la intrusión en una vivienda o local en bandeja y en cuestión de pocos segundos. Si la puerta no se cierra con llave, cualquier persona, profesional o no, puede abrirla con el método conocido como “tarjetazo”, hecho con rapidez, sin causar ningún daño y sin hacer ningún ruido. Sabiendo esto, también es conveniente cerrar la puerta con llave cuando se esté dentro de la vivienda, ya que los ladrones son conocedores de esta y otras técnicas de intrusión muy silenciosas y rápidas, con las que pueden entrar en las propiedades con personas dentro y sin que se den cuenta.

En segundo lugar, es recomendable no realizar grandes cantidades de copias de llaves y, por supuesto, no prestárselas a personas de poca confianza. Hay que pensar que, si un ladrón se hace con una llave y quiere realizar un duplicado, tan solo necesita un poco de plastilina para realizar el molde perfecto de la combinación dentada del llavín. En este sentido, los profesionales hablan sobre el llamado “impresioning”. Un método que, aunque requiere de un leve conocimiento sobre el tema, está al alcance de cualquiera. Mediante esta técnica, el ladrón introduce una lámina de aluminio moldeable dentro de la cerradura, imperceptible para el propietario, en la que se quedan grabados los dientes de la llave una vez que esta es introducida en su interior, y con la que se puede hacer una copia idéntica de estas. Rápido, sin hacer ruido y sin forzar la cerradura.

Son muchos los métodos que los ladrones pueden utilizar para hacer un duplicado exacto. Incluso con una simple fotografía colgada en redes sociales en la que se vean las llaves y se pueda apreciar su parte dentada, un ladrón experto puede realizar una copia perfecta. "Conviene extremar la precaución al máximo", señalan desde Cerrajeros Núñez.

En tercer lugar, y hablando claramente, quienes vivan de alquiler no deben dudar ni un segundo en cambiar el bombín de la cerradura. Como arrendatario, se tiene todo el derecho a llevar a cabo esta sustitución y velar por la seguridad propia. Eso sí, estos deben tener en cuenta que deberán hacerse cargo del coste del servicio. Aun así, mejor tener la tranquilidad de que ningún otro inquilino que haya pasado por el domicilio cuenta con un duplicado, con el objetivo de evitar posibles problemas futuros de mayor desembolso económico. Es posible contactar con Cerrajeros Gijón Núñez a través de su teléfono o a través del mail hola@gijoncerrajro.es para informarse sobre posibilidades, marcas, modelos y precios del cambio o sustitución del bombín o cilindro.

Por último, y como no podía ser de otra forma, no hay que olvidarse de llevar a cabo el correcto mantenimiento regular de la cerradura, con el fin de evitar su desgaste. Entre algunas de las tareas que se pueden hacer, destacan la lubricación de la cerradura, aplicar grasa en las bisagras, al menos, una vez al año y, sobre todo, ante cualquier problema o bloqueo, no forzar la cerradura con la llave para tratar de abrir la puerta. "Ante cualquier indicio de que algo no va bien en el funcionamiento de la cerradura, lo mejor es contactar con profesionales expertos de la cerrajería, que puedan realizar la evaluación óptima con la que determinar la mejor solución", sentencian.

En definitiva, está claro que para solucionar la seria preocupación que genera el problema de los robos en Gijón se necesita una acción clara y contundente por parte de las autoridades locales y otros entres interesados, como abordar la delincuencia, mejorar la seguridad y fomentar la colaboración de todos los ciudadanos. No obstante, conviene que cada uno aporte su grano de arena en cuanto a elevar la seguridad de sus propiedades y crear, así, entornos más seguros y prósperos a lo largo y ancho de la ciudad.