Marta Roig Ferrer invita al lector a cambiar todo aquello que no le gusta en '¿Y si fuéramos reales y no perfectos?'

CÍRCULO ROJO.- Marta Roig Ferrer escribe desde pequeña para reflexionar y desahogarse. Ha sido este año cuando ha pensado en materializar sus pensamientos y publica por primera vez ¿Y si fuéramos reales y no perfectos?

“Destaco que es una obra que he hecho con todo mi cariño y corazón, y que también es un poco una historia de superación, mezclado a la vez con la poesía y la reflexión”, tal y como expresa la autora.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras de la propia autora, “su momento para pensar en sí mismo y reflexionar”.

Sinopsis "Te haré una pregunta muy simple y a la vez complicada: ¿cuánto tiempo llevas sin pensar en ti mismo realmente?

Si la respuesta es «hace mucho» o ni siquiera la sabes, te recomiendo que leas este libro, que te des la oportunidad de reflexionar cada vez que cojas esta obra, sea por la página que fuere.

Hay veces en las que tenemos que parar para hacernos esa pregunta. Y es justo ahí, cuando paras y ves en tu interior, cuando te escuchas, cuando puedes parar, dejar de aparentar que todo va bien y hacerles frente a las cosas de la vida, a tu interior. Porque muchas veces parece que «si no lo miro, no existe».

Nos empeñamos en tener la vida «perfecta» y parece que todo valga con tal de conseguirlo. Ya te digo que no. Pero en el día a día no nos para nada ni nadie, con tal de sacar todo adelante y de conseguir todo lo que esté de nuestra mano, olvidándonos a veces de nosotros mismos.

Aunque no te hayas dado cuenta, hay momentos en los que todos tenemos que parar en la vida, y eso está bien. Ya sea porque llevamos un día a día frenético y llevamos ciertos problemas encima o porque incluso nos da miedo ver lo que realmente está pasando por nuestro interior.

Este libro ha llegado a tus manos para decirte que te escuches, que cambies aquello que no te gusta, y que vayas a por todas con lo que deseas, pero siempre sin olvidarte de que TÚ eres tu mayor prioridad".

Autora Marta Roig Ferrer es una mujer que en su trayectoria de vida ha tenido que pasar por varios obstáculos para ir logrando cada uno de sus sueños, y los que le quedan… como a la mayoría, entre ellos una enfermedad. Estudió Medicina en inglés, en cinco años, y antes estudió dos años de Enfermería, pero finalmente entró en su pasión, que había sido siempre la medicina, y cumplió su sueño.

Además, es soñadora, luchadora y resiliente.

Durante estos últimos años, la vida le ha enseñado mucho y le ha hecho cambiar de perspectiva mientras luchaba una batalla interior y mostraba al mundo su mejor máscara.