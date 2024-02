Globamatic: la solución óptima para recuperar la magia de las antiguas diapositivas

Con el tiempo, las diapositivas experimentan un inevitable deterioro y pérdida de color, además de reacciones químicas casi imposibles de detener. Una empresa especializada en digitalización se erige como una respuesta ideal para rescatar esos preciados recuerdos antes de que se desgasten irremediablemente Numerosas familias albergan en algún rincón olvidado, en una caja o en un cajón, un tesoro de diapositivas que contienen instantáneas de la infancia, fotografías de abuelos y ancestros en su juventud, momentos entrañables que se resisten a olvidarse. La digitalización de estas diapositivas, de formato 5x5 cm y fabricadas en cartón o plástico, se presenta como la mejor manera de preservarlos. Cuando estos recuerdos pertenecen a seres queridos, rescatar y compartir estas memorias se convierte en un acto conmovedor, creando momentos especiales y únicos.

Los materiales fotográficos, especialmente sensibles a las variaciones de temperatura y otros factores como la humedad, pueden sufrir moho o pérdida de color si no se almacenan adecuadamente o están expuestos al sol y al calor. Aunque algunas fotografías pueden no parecer significativas para algunas personas, en la mayoría de los casos son irrepetibles y merecen ser conservadas, especialmente si están vinculadas a familiares a quienes se aprecia o se extraña.

Globamatic, una empresa especializada en la digitalización de formatos antiguos de carácter audiovisual con una amplia experiencia y servicios de alta calidad, comparte el proceso de rescate de antiguos recuerdos y subraya la importancia de actuar con prontitud. "La evaluación del estado y antigüedad de las diapositivas es el primer paso. Luego, seleccionamos un formato digital actual según las preferencias del cliente, escaneamos la diapositiva y ajustamos brillo, contraste, color, etc. El tercer paso es disfrutar de esos recuerdos, ya sea en una computadora, tableta, teléfono móvil o incluso en la pantalla de televisión. Preservar los recuerdos familiares es tan simple como eso", explica Globamatic.

La digitalización de diapositivas con Globamatic ofrece numerosas ventajas, destacando la seguridad de los materiales originales y la calidad visual mediante ajustes en cada imagen. Además, la actualización de las fotografías a un formato digital más contemporáneo facilita su visualización y permite compartir fácilmente el contenido con otros familiares mediante una simple copia USB o el envío de archivos por Internet. Este proceso no solo posibilita disfrutar de recuerdos únicos entre todos los familiares, sino que también contribuye a la creación de un valioso archivo de momentos familiares.