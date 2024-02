J. I. Solano publica ‘Maitines’, una obra ‘paranormal’ con un toque de ‘brujería’ que sorprenderá al lector

CÍRCULO ROJO.- J. I. Solano es un veterano escritor que aterriza en el mercado editorial con su obra Maitines.

“Destacaría el ritmo ágil de la obra; en general, diría que es entretenida y accesible. De hecho, me han comentado que es lo más parecido a ver una película, por el formato más cercano al guion que a la novela. Pero no sé si el comentario es relevante o siquiera acertado”, expresa el autor.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector se va a encontrar, según las palabras del propio autor, “en medio de una aventura que una vez que arranca no se detiene. De la misma manera, va a querer desentrañar el misterio a la vez que sus protagonistas y, si todo va bien, participará en el debate moral y espiritual que se les presenta a todos ellos. A su vez, se sentirá transportado a la época y sus costumbres, incluido el cortejo amoroso y los juegos de seducción. Amor, intriga, política, religión, mitos populares, traiciones, rumores, más o menos están presentes todos los elementos de una historia clásica de aventuras con algún que otro giro inesperado”.

Sinopsis En la Inglaterra del año 1530, el rey Enrique VIII dirige ya públicamente sus afectos a la cortesana Ana Bolena, pese a estar casado con Catalina de Aragón. El Gran Asunto o Cuestión Real, como se llamó al largo proceso de divorcio, había comenzado unos años antes, pero la negativa del Papa continuaba tensando las relaciones entre la Iglesia de Roma e Inglaterra. En medio de la vorágine política y social, y de una crisis espiritual sin precedentes, el cardenal Trapani recluta al médico francés Charles Bagnol y le encomienda con urgencia una misión secreta en Inglaterra, que habrá de llevar a cabo junto a sus mercenarios españoles. Lo que no podía siquiera imaginar el doctor es lo que habría de enfrentar allí, algo difícil de explicar, más siniestro, retorcido y peligroso que los enredos de cama de un rey, y que aquel viaje cambiaría su vida para siempre.