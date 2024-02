Stumble Summit; Stumble Guys y MCR-Agency encienden el entusiasmo de los influencers en la Ciudad de México

Scopely, la poderosa compañía de videojuegos detrás de la sensación de los juegos móviles “Stumble Guys” y MCR-Agency, una de las agencias líderes en la representación de creadores de contenido gaming en América Latina, están encantados de anunciar el "Stumble Summit" inaugural, un espectáculo exclusivo de encuentro y networking que tendrá lugar en tener lugar el 7 de marzo en el corazón de la Ciudad de México. La ubicación, un secreto cuidadosamente guardado, promete ser tan dinámico y vibrante como el mismo juego.

Este evento al que solo se puede acceder con invitación reunirá a algunos de los jugadores e influencers más destacados de América Latina bajo un mismo techo. Los asistentes tendrán la oportunidad sin precedentes de interactuar con titanes de la industria como, BobiCraft, Arta, ChuyMine, Carol Villanes, Johaanzu, La Mara, El.Pollofrito, Mekee, entre muchas otras figuras célebres.

"Aunque mantenemos los detalles muy en secreto, podemos prometer una velada de encuentros y debates electrizantes que resonarán en toda la comunidad de jugadores", comparten los organizadores, cuyo entusiasmo por la próxima cumbre es palpable. "Stumble Summit no es solo un evento; es el epicentro de la innovación y el networking en los juegos".

Aunque el evento no está abierto al público en general, los fanáticos no quedarán excluidos. Pueden unirse a la emoción y seguir los acontecimientos a través de actualizaciones en vivo proporcionadas por sus influencers favoritos en sus redes sociales. La cobertura de los medios capturará cada momento a medida que se desarrolle, asegurando que nadie se pierda la acción.

El hashtag #StumbleSummit sirva como un faro digital para debates, fotografías y miradas privilegiadas sobre Stumble Summit.

Conocido por su juego accesible y competitivo, “Stumble Guys” es una experiencia de batalla real de fiesta altamente social. El juego evoluciona constantemente con eventos variados, torneos, mundos fantásticos para explorar y nuevos modos de juego divertidos. Con el además "Stumble Workshop", los jugadores pueden crear y compartir sus propios cursos personalizados con la comunidad, ¡con su imaginación como único límite!

“Stumble Guys” hizo recientemente su debut en la consola Xbox, afianzando su reclamo como el juego número uno “mejor gratuito” en Xbox.

Con próximos lanzamientos en PlayStation y SWITCH de Nintendo, “Stumble Guys” contará con funcionalidad de progresión cruzada y juego cruzado, conectando a la comunidad dedicada de “Stumblers” del juego en todo el mundo, sin importar dónde elijan jugar.