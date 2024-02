Cacerolo se afianza como uno de los personajes genuinos de José Cedena

Sin desmerecer a otros personajes ya consagrados del prolífico autor como son Lisarda, Niceto, Margarito, Salvaor, etc., no cabe duda de que Cacerolo se está convirtiendo, últimamente, en uno de los personajes estrella de José Cedena. Es ese clásico tonto (todo el mundo conoce algún ejemplar) que va de listo, que todo lo sabe, que siempre dice ser el mejor en todo y lo que va haciendo es el ridículo por todas partes.

Recientemente, se estrenó con gran éxito La novia de Cacerolo, una obra que, aunque, lógicamente, puede representarse por sí sola, bien podría ser continuación del anterior estreno del autor: Robo de siesta y borrica a un vecino de Malpica. Dos obras cuya trama se desarrolla en su pueblo natal y de residencia: Malpica de Tajo. José Cedena tiene un gran arraigo con su pueblo y no desaprovecha la más mínima oportunidad para colocar a su pueblo en el mapa y darle notoriedad.

Cacerolo es ya uno de los personajes tipo de Cedena, protagonista no solo de estas dos obras, sino también de otros trece capítulos cortos, publicados bajo el título global de La siesta imposible. Capítulos que José Cedena estuvo grabando durante la época de pandemia y distribuyéndolos a través de sus redes sociales. Pero no queda ahí la cosa, ya que, según el propio autor, no tardando mucho saldrá también un sainete con el susodicho de protagonista: Cacerolo busca novia. Sin querer hacer spoiler, pero es lógico deducir que no debió salir muy bien lo de la novia de la anterior obra, ya que, según confidencias de su creador, “nuestro héroe” decide ir a buscar pareja al programa de la televisión de Castilla-La Mancha “En compañía”, del conocido presentador Ramón García.