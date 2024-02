La Fundación Humans reconoce el impacto positivo de proyectos de humanización que transforman la asistencia sanitaria

En un momento en el que la atención sanitaria atraviesa grandes dificultades y transformaciones, es esencial recordar que la humanización debe prevalecer en cada interacción sanitaria. Impulsar una cultura donde el cuidado de la salud va más allá de la mera intervención técnica enfatizando el valor intrínseco de la conexión humana en el proceso de curación se ha convertido en uno de los propósitos principales para muchos profesionales y organizaciones de nuestro país.

Con este objetivo, promueven la empatía en la atención sanitaria o crean proyectos que priorizan el bienestar integral del paciente. Para reconocer la creatividad y el impacto positivo de estos esfuerzos, la Fundación Humans ha puesto en marcha la segunda edición del Certamen "Mejores Proyectos de Humanización" y de los Premios Humans.

“"En la búsqueda de una transformación cultural que coloque los aspectos esenciales de curar, acompañar y enfermar en el centro del humanismo sanitario y sociosanitario, es crucial involucrar a diversos profesionales, organizaciones y ciudadanos. La multidisciplinariedad se convierte en un pilar fundamental en este camino hacia una atención más humana y compasiva", declara Julio Zarco, presidente de la Fundación Humans.

A esta segunda edición del Certamen “Mejores Proyectos de Humanización” se han presentado más de 100 candidaturas de organizaciones, profesionales en activo y asociaciones de pacientes del ámbito sanitario y sociosanitario que han puesto en marcha proyectos que redundan en una atención más humanizada. El jurado ha estado compuesto por expertos de prestigio en su carrera o representantes de instituciones relevantes y ha elegido a los ganadores de cada una de las cinco categorías establecidas:

Humanización, pacientes y participación: Programa ConTacto. Piel con piel con bebés prematuros, de la Asociación de Padres de Niños Prematuros (APREM).

Procesos sociosanitarios enfocados a la persona: Humanizando y acercando la primaria a los niños: "conoce tu centro de salud", de los Centros de Salud de Bande, o Barco de Valdeorras y o Carballiño.

Arquitectura humanizada: Aquí al lado, del Hospital General Universitario Gregorio Marañón.

Liderazgo humanizado: Sin estructura no hay cultura. Hacia una atención humanizada con calidad y calidez, de la Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina.

Investigación e innovación humanizada: “FisioAcompaña": Proyecto de Humanización en la Unidad de Gestión Clínica de Rehabilitación y Fisioterapia, del Hospital Universitario Poniente

En esta gala de entrega de galardones, que se ha celebrado en el Aula Magna de la Universidad Pontificia Comillas, con cuyo Máster de Trabajo Social Sanitario colaborará la Fundación Humans, también se ha celebrado la segunda edición de los Premios Humans, unos reconocimientos que otorga el patronato de la Fundación Humans en base a cinco categorías propuestas: sociedad civil, institución, comunicación, mundo empresarial y personalidad. Los ganadores de este año han sido:

Sociedad Civil: Foro Español de Pacientes “por hacer de la voz del paciente un elemento de fuerza y de construcción de un sistema sanitario y sociosanitario más humano. Desde su creación ha fortalecido empoderamiento del movimiento asociativo, construyendo una estructura coordinada y sinérgica”

Institución: Universidad CEU San Pablo “por conservar los principios de la humanización en sus titulaciones sociosanitarias. Este sello se ha cristalizado desde el año 2021 en la creación del Observatorio de Humanización, el cual está desarrollando con rigor un inédito estudio nacional sobre estrategias de humanización”

Comunicación: New Medical Economics “por mantener una mirada amplia y marcadamente humanizadora en sus contenidos. En ellos, no solo incluye a profesionales de la salud, si no a todas las disciplinas que de una u otra forma participan en la atención a la salud de los ciudadanos: pacientes, asociaciones y entidades sociosanitarias”.

Mundo Empresarial: Mutualia “por garantizar el derecho a la salud, seguridad y bienestar de las personas a través del trabajo interdisciplinar, la cercanía humana, la profesionalidad, la eficiencia, la transparencia y el vanguardismo”.

Personalidad: Diego Gracia Guillén “por su contribución al humanismo y las humanidades desde su catedra de la historia de la ciencia de la Universidad Complutense”.

“Tanto el Certamen como los Premios nacen para promover el avance de la humanización en el sector salud, en un sentido amplio, pero también para apoyar el importante esfuerzo de las empresas y personas a la hora de aportar soluciones humanizadoras a los retos actuales del sector. Además, permitirán encontrar a los nuevos referentes en humanización dentro del ámbito de la asistencia sanitaria. En cuarto lugar, el objetivo de esta iniciativa es reconocer el esfuerzo disruptivo de aquellos profesionales que contribuyen a mejorar el día a día de su práctica a través de la humanización”, concluye Julio Zarco.