Tecnología impulsada por los fabricantes de audífonos y desarrollada por el consorcio Bluetooth -Bluetooth LE Audio y Auracast- se convierte en el estándar de transmisión de sonido

El Día Mundial de la Audición se celebra anualmente el 3 de marzo. Esta iniciativa fue establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de cuidar la salud auditiva y prevenir la pérdida de audición.

El Día Mundial de la Audición destaca la importancia de la detección temprana y el tratamiento de los problemas auditivos, así como la promoción de prácticas seguras para prevenir la pérdida de audición.

También busca reducir el estigma asociado con los problemas auditivos y promover la inclusión de las personas con discapacidades auditivas en la sociedad.

Cada año, se elige un tema específico para enfocar la campaña del Día Mundial de la Audición, abordando cuestiones clave relacionadas con la salud auditiva a nivel mundial. Esta celebración es una oportunidad para que organizaciones, profesionales de la salud, gobiernos y la sociedad en general se unan para promover la conciencia y la acción en torno a la salud auditiva.

Así, el Día Mundial de la Audición 2024 girará en torno a los problemas derivados de las ideas erróneas y las mentalidades estigmatizantes de la sociedad, abordando para ello la falta de sensibilización y de información exacta que existe en la sociedad al respecto de la pérdida auditiva.

Según datos de la OMS, en todo el mundo, más del 80% de las necesidades en términos de cuidado del oído y la audición siguen estando desatendidas. La pérdida de audición no tratada cuesta anualmente al mundo casi un billón de dólares. La mentalidad estigmatizante y las ideas erróneas enquistadas en la sociedad son dos factores esenciales que lastran los esfuerzos por prevenir y tratar la pérdida de audición. Un cambio de mentalidad respecto al cuidado del oído y la audición es clave para mejorar el acceso y reducir el costo de la pérdida de audición no tratada.

Para promover prácticas seguras en materia de prevención de la pérdida de audición, Grupo GN divulga, junto a esta información, un código de buenas prácticas que pueden ayudar en este sentido.

Por otra parte, la tecnología ha acabado definitivamente con la estigmatización de los audífonos como prótesis. Al igual que las gafas desde hace mucho tiempo se quitaron de encima el estigma de la prótesis para convertirse en moda, hoy día los audífonos también lo han superado. Algunos son casi invisibles -en España se halla una de las fábricas más avanzadas del mundo-, tienen una gran variedad de diseños y de colores, pero sobre todo se han convertido en herramientas de comunicación.

Los audífonos no son solo para personas mayores. Hay personas con pérdida auditiva de todas las edades. Recuperar la audición elimina barreras sociales, porque quienes las sufren se aíslan del entorno simplemente porque no oyen las conversaciones. En los niños es aún más importante porque afecta a su escolaridad y desarrollo del lenguaje, individual y social, por lo que hay que ser especialmente sensibles con ellos. Por eso es fundamental dar una solución auditiva a todas las personas con problemas.

Con la última generación de audífonos de Grupo GN -ReSound Nexia y Beltone Serene- ya ha llegado el día en el que las personas con pérdida tienen, incluso, ventajas sobre los normoyentes. Ambos audífonos son los primeros del mundo que incorporan el sistema Bluetooth LE Audio, una tecnología impulsada por los fabricantes del sector audiológico y que se va a incorporar a todos los nuevos dispositivos electrónicos de transmisión de sonido de los próximos años. Lo que empezó como un proyecto de la industria audiológica, se va a convertir, se está convirtiendo ya, en el estándar de Comunicación de sonido de los dispositivos electrónicos para los próximos 20 años. "Las personas con dificultades son las que empujan la tecnología hacia delante", afirma Manuel Yuste director de producto de Grupo GN en España.

Bluetooth LE Audio tiene mejor calidad de sonido, consume mucha menos batería, es multistream y permite la conexión con el nuevo Sistema de transmisión pública de sonido Auracast.

Así, se estima que, para el año 2027, habrá tres billones de aparatos con esta tecnología. "El próximo móvil o aparato electrónico de sonido que adquiera un usuario, ya incorporará probablemente estos sistemas. Por eso es tan importante para las personas con pérdida auditiva que sus próximos audífonos cuenten con estos protocolos de sonido", añade Yuste.

Gracias a la funcionalidad Auracast y a Bluetooth® LE Audio, además de las transmisiones privadas de audio, también se podrán escuchar, con este mismo protocolo, las transmisiones de los espacios públicos. Hasta ahora, en lugares públicos, esta transmisión solo era posible para los audífonos mediante la tecnología de bucles inductivos, que data de 1943. Con un solo emisor Auracast, las personas usuarias de dispositivos -audífonos o no- que lo incorporen, pueden conectar con esta red de sonido como si fuera una red wifi. Además, se abren muchas más posibilidades, como la de abrir con Auracast, y desde un código QR, por ejemplo, el audio de un museo, para que una voz en off explique un cuadro, en el idioma que elija el usuario. Para 2030 se estima que 2.5 millones de lugares públicos en todo el mundo contarán con el sistema Auracast.