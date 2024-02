Repara tu Deuda Abogados cancela 145.000€ en Bilbao (Bizkaia) con la Ley de Segunda Oportunidad

La exonerada montó un negocio de peluquería que sufrió la alta subida del IVA Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar una deuda que ascendía a 145.000 euros en Bilbao (Bizkaia) aplicando la Ley de Segunda Oportunidad. VER SENTENCIA

Los abogados de Repara tu Deuda explican su historia: "la deudora solicitó los primeros préstamos con la finalidad de invertir y mejorar su propio negocio de peluquería. A raíz de la crisis económica del año 2008 y con la subida del IVA del 8 al 21% en los productos de peluquería no pudo hacer frente al pago de los créditos, viéndose obligada a solicitar nuevos préstamos para cubrir los anteriores. La situación se le volvió insostenible, teniendo que elegir entre pagar los créditos o sus gastos propios de manutención. Antes de presentar la solicitud del Acuerdo Extrajudicial de Pagos, la concursada intentó por su cuenta vender en varias ocasiones su vivienda, pero la cantidad ofrecida siempre era inferior a la propia carga hipotecaria de la vivienda".

Ahora, gracias a Repara tu Deuda Abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, puede empezar de nuevo sin deudas tras dictar el Juzgado de lo Mercantil nº2 de Bilbao (Bizkaia, País Vasco) el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI).

Repara tu DeudaAbogadosinició su actividad como gabinete jurídico especializado en la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad en septiembre de 2015. Ese mismo año había entrado en vigor la ley en España. Desde sus inicios hasta la actualidad ha logrado superar la cifra de 190 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas.

El despacho de abogados representa en los juzgados españoles a más de 22.000 particulares y autónomos que han confiado en sus servicios para dejar atrás la situación de estrés financiero en la que se encuentran. Muchos de ellos acuden desesperados tras encontrarse en un estado de insolvencia que afecta también a su estado emocional.

El perfil de quienes se acogen a este mecanismo es muy variado: padres que avalaron a sus hijos para la compra de un piso, pequeños empresarios que montaron un negocio o que realizaron inversiones con resultados no deseados, personas que sufren problemas laborales o de enfermedad, particulares que han sido víctimas de algún tipo de engaño, etc.

El despacho también puede analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. En este sentido, el objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.