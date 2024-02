Las técnicas de Perricone MD, Ambari y Aromatherapy Associates explican qué son las manos woodcutter, por qué surgen y cómo resolverlo

El concepto viene de la idea de las manos de leñador: agrietadas y secas, pero en este caso, por el frío Quienes trabajan mucho con sus manos y tienen que someterlas a estrés lo saben: es difícil mantenerlas bien e hidratadas. ¿Se siente igual, aunque quizás el trabajo es más de oficina o no requiere tanta exposición ni maltrato a las manos? "No estás sola y la culpa la están teniendo las bajas de temperaturas". Y es que "con el frío, bajan los niveles de lípidos de la piel y esto hace que la barrera no retenga la humedad o la hidratación, provocando que se sequen en mayor medida zonas como las palmas, los nudillos o las cutículas", explica Bella Hurtado, directora técnica de Aromatherapy Associates. De ahí surge el concepto de manos woodcutter por el símil con las manos de los leñadores, sobreexpuestas a muchas inclemencias y que se suelen presentar de este modo, salvo que se dé con un leñador muy cuidadoso con su skincare, claro está.

¿Cómo son las manos woodcutter?

Son manos que se ven con un aspecto un tanto ajado. "Pueden mostrar grietas, la piel se presenta seca y descamada", aclara Estefanía Nieto, directora técnica de Medik8, y todo obedece a la desestabilización que producen las bajas temperaturas en invierno. Mireia Fernández, directora técnica de Omorovicza, sostiene que "suelen notarse estos efectos más de forma más llamativa en los nudillos, en las palmas y en las cutículas de las uñas". Es decir, en esta época es más normal que se vea cómo aparecen más heridas o que surgen, por ejemplo, más padrastros. Del mismo modo, la manicura puede durar menos porque la cutícula cuesta mantenerla en buen estado.

¿Cómo solucionarlo?

La clave está en dar de comer y beber a las manos para que vuelvan a su equilibrio natural. "Esto significa que se debe aportar hidratación; la humedad necesaria para que no aparezcan grietas y que la piel se vea jugosa", defiende Ana Yuste, asesora cosmética en Purenichelab.com. Pero no todo queda ahí, porque como añade Marta Agustí, directora técnica de Boutijour, "también hay que darle lípidos, alimentarla. Si solo se le aporta humedad, pero la función barrera está débil, esa hidratación la perderemos rápido. También hace falta dotarle de nutrición, que ejercerá como una película invisible que retendrá esa hidratación dentro del tejido".

Ingredientes a tener en cuenta y un truco

Es bueno utilizar productos específicos para manos o de cuerpo, porque las formulaciones ya están diseñadas para atender todas las necesidades básicas de esta zona. "Deben ser fórmulas ricas en humectantes como la glicina, el ácido hialurónico, la urea o el pantenol, pero también en nutrientes como la manteca de karité o el aceite de jojoba", propone Raquel González, que es cosmetóloga, además de directora técnica de la firma Perricone MD. Marta Agustí, la experta de Boutijour, añade que "si se tienen muy dañadas, una crema que también incluya ingredientes como la niacinamida, de acción calmante, ayudará a recuperarlas".

"Y no todo queda ahí, porque hay más trucos, ¿las encuentras fatal y no tienes crema de manos o tienes que esperar a que llegue a casa? Hasta entonces, hay algo que puede sacar las castañas del fuego". "En una situación in extemis, podríamos usar los productos de cuidado facial para potenciar la hidratación de la piel. Yo recomiendo siempre que apliquemos ácido hialurónico en suero. Si se tienen las manos muy secas, de 3-6 gotas y en el día a día, propongo llevar a las manos cualquier excedente que podamos tener de la rutina del rostro", concluye Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode.

Los mejores aliados

Cold Plasma Plus+ Hand Therapy, de Perricone MD, es mucho más que una crema de manos. Ofrece terapia multifunción para fortalecer, suavizar y reponer el aspecto de la piel aportando una intensa hidratación. Además, disminuye el aspecto de las manchas oscuras, las venas y la pigmentación, siendo una gran fórmula antiedad para las manos. Posee una compleja fórmula con ingredientes como la manteca de karité, la glicina (que retiene la humedad) o los fosfolípidos, que mejoran la barrera del tejido. 35 € en Perriconemd.es

La crema Les Bois Rejuvenate Body Cream de Boutijour es un producto destinado a rejuvenecer la piel de manos y cuerpo. Su fórmula está potenciada con ingredientes como aceite de rosa mosqueta, loto de nieve, flor de camelia, calabaza y aceite de semilla de jojoba, todos diseñados para proporcionar hidratación a la piel que está deshidratada. La combinación de fragancias amaderadas y florales en esta crema ofrece una revitalización suave al aplicarla, mejorando así la experiencia del usuario. 47 € en Purenichelab.com

Rose Hand Cream de Aromatherapy Associates está formulada con un blend 100% natural de aceites esenciales, entre los que se encuentra la rosa, el geranio y la palmarosa. Combate la sequedad y promueve una piel más suave, tersa y muy nutrida. Está a la venta en Purenichelab.com por 26 €

Hyaluronic & Okra Allegory, de Byoode, es un suero con tres pesos moleculares de ácido hialurónico. Hidrata al tiempo que calma gracias al madecassoside y suaviza la piel gracias a la okra. 55€ en Byoode.com

Nourishing Body Cream de Medik8 es una loción corporal altamente hidratante. Lleva imanes de hidratación a la piel para atraer humedad, glicerina y manteca de cacao. 38€ en Medik8.es