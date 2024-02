Float Your Boat Ibiza ofrece eventos en Ibiza en barco para todas las edades

Float Your Boat Ibiza es una empresa especializada en la organización de cruceros y fiestas en barcos en la espectacular isla de Ibiza.

Las playas de Ibiza son famosas por su arena blanca y aguas cristalinas, por lo que las convierte en el lugar perfecto para disfrutar del sol y del mar. Asimismo, los atardeceres en esta isla son espectaculares, con un cielo pintado de una paleta de colores increíble que impresiona a todas las personas que lo pueden ver. Por este motivo, navegar por las aguas de Ibiza se convierte en una experiencia única para vivir la magia de esta isla desde una perspectiva privilegiada.

Con una amplia gama de opciones para eventos personalizados, Float Your Boat Ibiza se ha establecido como el destino preferido de aquellas personas que buscan una experiencia única en el mar Mediterráneo.

Los eventos que propone Float Your Boat Ibiza Desde su punto de partida en el Puerto de San Antonio, la empresa Float Your Boat Ibiza ofrece una variedad de emocionantes itinerarios para satisfacer los deseos de todos los visitantes. Entre las actividades, las personas pueden elegir entre un crucero relajante durante todo el día explorando las impresionantes playas de la isla, un emocionante viaje por las aguas cristalinas mientras se contempla el atardecer, o una fiesta animada a bordo mientras se ve la puesta de sol.

El crucero durante todo el día por las calas de Ibiza es una de las opciones más destacadas de Float Your Boat Ibiza, ya que además de descubrir las playas más bonitas, el crucero hace paradas. En estas, las personas tienen la oportunidad de practicar snorkel o paddel surf si así lo desean.

Otra de las opciones más famosas de la compañía son las fiestas en barco al atardecer con música de un DJ en vivo y bebidas refrescantes. Todo esto con un ambiente festivo y una de las mejores vistas que se pueden tener: el mar y el atardecer de Ibiza de fondo.

Para aquellas personas que quieran disfrutar del atardecer de forma más tranquila, Float Your Boat Ibiza también ofrece paseos en barco para disfrutar y saborear los colores que el cielo ofrece. Esta es sin duda una experiencia inolvidable que si se viaja a Ibiza se debe realizar.

Actividades adaptadas a todo tipo de grupos y edades Float Your Boat Ibiza ofrece la posibilidad de organizar eventos en grupo para aquellas familias, grupos de amigos o empresas que quieran disfrutar de un día inolvidable en Ibiza. El precio por grupo varía dependiendo del tamaño del grupo, así como los descuentos que se pueden aplicar. La empresa además ofrece la posibilidad de añadir actividades extra a los servicios que se contraten, para hacer que la experiencia sea aún más especial y personalizada.

Aquellas familias que quieran disfrutar de unas buenas vacaciones, o un grupo de amigos que quiera que su experiencia en Ibiza tenga un plus de diversión, pueden ponerse en contacto con la empresa a través de la página web y consultar todas las condiciones y servicios.