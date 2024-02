El problema de moscas volantes, tratado en el Departamento de Oftalmología del Hospital Universitario Dexeus

Las miodesopsias, también llamado las moscas volantes, es un problema ocular que se atribuye al factor de la edad.

Este consiste en una progresiva aparición de manchas o cuerpos flotantes en el campo visual con forma de hilos o puntos. Además, son especialmente notorias cuando se fija la vista sobre un fondo claro, porque suelen percibirse con una coloración gris o negra.

Según los expertos del Departamento de Oftalmología del Hospital Universitari Dexeus, su aparición se debe al envejecimiento del humor vítreo. Asimismo, su incidencia es mayor entre las personas que sufren de miopía y aumenta con la edad de los pacientes.

¿Qué es? Los profesionales de la unidad de Vítreo retina del Instituto Oftalmológico Dexeus destacan por su eficiencia en el tratamiento de patologías como las denominadas moscas flotantes. En relación con este problema, detallan que el humor vítreo es una sustancia gelatinosa compuesta por agua y ácido hialurónico. Con el paso del tiempo, esta sustancia tiene a licuarse y a separarse de la retina, generando una condición conocida como desprendimiento posterior del vítreo.

Cuando esto ocurre, se produce la formación de pequeñas fibras de colágeno que se van agrupando para finalmente convertirse en manchas oscuras. Además, los expertos aclaran que, en la mayoría de los casos, la aparición de estas manchas no constituye una condición de riesgo para la vista. No obstante, si están acompañadas de otros síntomas como destellos de luz, pérdida de visión lateral o aumento de tamaño, es importante acudir al oftalmólogo.

Procedimientos para contrarrestar las moscas flotantes Cuando la aparición de las moscas flotantes o miodesopsias no es consecuencia de una condición subyacente, no es necesaria ninguna intervención quirúrgica. Sobre todo, cuando no existe evidencia de que vayan a comprometer la salud visual del paciente y que su surgimiento sea consecuencia del envejecimiento. En las situaciones donde la vista esté dañada, se llevan a cabo dos tipos de operaciones.

La primera de ellas es vitrectomía, que es una operación en la que se elimina parte del humor vítreo. En su lugar, se coloca una solución salina especialmente formulada con la que se elimina en forma definitiva las miodesopsias. Esta es una intervención de carácter ambulatorio que solo se puede aplicar en casos muy específicos, cuando las manchas afectan al día a día del paciente.

El otro tipo de tratamiento para eliminar las miodesopsias es la vitreolisis con láser. En estos casos, se emplea un láser YAG para disolver las manchas, haciéndolas menos perceptibles para los pacientes. Asimismo, el uso del rayo láser hace indispensable que este procedimiento solo sea llevado a cabo por un oftalmólogo familiarizado con esta tecnología, ya que el uso inadecuado de este recurso puede generar consecuencias negativas sobre la retina.

El Departamento de Oftalmología del Hospital Universitari Dexeus es un prestigioso centro oftalmológico ubicado en Barcelona. Este centro ofrece sus servicios dentro del Hospital Universitari Dexeus, donde proporciona una asistencia integral a las diversas patologías oculares de los pacientes.