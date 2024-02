Maderas Gámez ofrece servicios de carpintería para profesionales

La madera es uno de los materiales más atemporales que existen, ya que se ha utilizado durante siglos en todo tipo de construcciones y elementos de decoración y no está a la vista el escenario de que vaya a pasar de moda pronto.

Esto se debe a su belleza, su durabilidad y su versatilidad y, por ello, entendiendo el valor de este material, en el año 1986 los hermanos Isidro y Antonio Gámez decidieron crear una empresa que se dedicara a ofrecer servicios de carpintería para profesionales.

En sus más de tres décadas de impecable trayectoria, Maderas Gámez se ha ganado el respeto de los conocedores del sector y actualmente cuenta con un equipo de más de 30 expertos altamente cualificados para asistir a los clientes en todo tipo de proyectos.

Soluciones personalizadas Esta empresa señala que su servicio de carpintería se basa, por sobre todas las cosas, en un profundo conocimiento de la madera. Pero lo que la diferencia de la competencia es que esto se conjuga con el compromiso de trabajar con marcas de primera, así como su empeño de entender las necesidades y sueños de los clientes para ofrecerles soluciones personalizadas, asequibles y sostenibles.

En tal sentido, la compañía añade que estas características le han permitido generar lazos de confianza y cercanía con todos sus clientes, algo que considera esencial para el crecimiento y el reconocimiento con el que cuenta Maderas Gámez en la actualidad.

Cabe destacar que esta empresa de servicios de carpintería para profesionales tiene un amplio catálogo de materiales de distintos modelos, precios y acabados, lo que le permite producir muebles, puertas, armarios, cajoneras y elementos de decoración adaptados a todo tipo de gustos.

Cocinas a medida Sin embargo, la compañía destaca que su mayor especialidad son las cocinas a medida que, además es uno de sus servicios más solicitados.

En este tipo de proyectos, el equipo de Madera Gámez trabaja mano a mano con los clientes profesionales o particulares, siempre respetando sus directrices para darle vida al proyecto, independientemente del estilo de diseño y de lo difícil que pueda parecer.

Este servicio incluye asesoría cuando el cliente lo requiera, tanto en lo que respecta a cuáles son los materiales más apropiados según el presupuesto y las caracteristicas inherentes de la obra.

Un aspecto que es importante precisar es que la empresa no solo provee la madera necesaria para construir la cocina, sino que busca ofrecer un servicio integral, por lo también cuenta con un variado stock de tiradores, grifos, granito y accesorios.

Estudios de diseño Por otra parte, Maderas Gámez menciona que realiza estudios de diseño de forma particular en cada proyecto, con el objetivo de garantizar que la cocina sea óptima y satisfaga las expectativas del cliente.

En resumen, contar con los servicios de Maderas Gámez es sinónimo de calidad, profesionalismo y dedicación, bajo un enfoque de apoyar a los clientes a desarrollar espacios cálidos, útiles, de buen diseño y, sobre todo, duraderos y sostenibles.