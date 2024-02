Conseguir un coche de alquiler en el aeropuerto de Mallorca, de la mano de Autos Mallorca

Para las personas que llegan al aeropuerto de Mallorca el transporte público no es una opción viable, debido a que carece de servicio nocturno, no resulta económico para turistas y su frecuencia es limitada.

En ese sentido, la agencia Autos Mallorca cuenta con varias opciones para quienes prefieren un coche de alquiler en Mallorca, con la ventaja de tener una movilidad por toda la isla sin ningún inconveniente. Una de las características de los vehículos es que son seminuevos, por lo que los usuarios disponen de un medio de transporte privado de gran calidad.

El amplio catálogo de coches de alquiler de Autos Mallorca Autos Mallorca es una empresa que se caracteriza por comprender la importancia de disponer de un coche de alquiler en Mallorca al momento de llegar a la isla. Por esto, los clientes pueden solicitar uno de los vehículos de alquiler con todo incluido que se encuentran a tan solo 5 minutos del aeropuerto y aprovechar al máximo su visita.

Todas las unidades disponibles en Autos Mallorca registran como máximo 2 años de uso, por lo que se encuentran en excelentes condiciones. Esto representa una ventaja para los usuarios, debido a que no deben preocuparse por averías o imprevistos de última hora que puedan afectar sus vacaciones.

Dentro de la flota de vehículos se encuentran modelos manuales y automáticos, con capacidades de entre 4 y 9 pasajeros, por lo que cada persona puede escoger la mejor opción según sus preferencias. Además del seguro a todo riesgo, cada coche llega con el tanque de combustible lleno, un servicio de grúa incluido sin ningún coste extra y la opción de sillitas para bebés y portabicicletas.

Por qué confiar en el servicio de alquiler de Autos Mallorca Uno de los principales motivos para confiar en los servicios de Autos Mallorca es que cuentan con una amplia experiencia en el sector, ya que son una de las primeras empresas de alquiler en Mallorca. La experiencia adquirida durante más de 45 años ha permitido perfeccionar la prestación año tras año para adaptarse a las diversas demandas de los turistas.

Por otra parte, cada coche de alquiler en Mallorca disponible en el sitio web de la firma tiene seguro a todo riesgo sin franquicia, por lo que los clientes pueden disfrutar de una estancia sin preocupaciones. Asimismo, la velocidad en los procesos es otro factor diferencial, ya sea desde el momento de la reserva hasta la devolución de la unidad.

La amplia flota de vehículos seminuevos que posee Autos Mallorca facilita la búsqueda de un vehículo de alquiler, especialmente para quienes visitan la isla por primera vez. Por último, cabe destacar que los clientes fieles tienen la posibilidad de aprovechar atractivas ofertas que abarcan kilómetros ilimitados o la inclusión de hasta 3 conductores de forma gratuita.