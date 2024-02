Carmen Morillo invita al lector al viaje de una mujer que debe empezar de cero en ‘Los colores de la espera’

CÍRCULO ROJO.- Carmen Morillo escribe una historia de supervivencia, de búsqueda y de complicidad. Los colores de la espera habla de Sofía, una mujer que se encuentra en proceso de reconstrucción después de un episodio que marcará su vida.

La autora expresa que en esta novela se van a encontrar sobre todo emociones. “Hay momentos de inquietud, de desasosiego, también de aventura, amistad y amor. La novela tiene matices cinematográficos, los personajes destacan por una marcada personalidad y las conexiones que surgen entre diferentes lugares y momentos dotan a la historia de un ritmo que empuja al lector a continuar leyendo. Los colores de la espera es la historia de Sofía, una mujer que intentará reconstruirse a sí misma de la forma que ella considera, puede o le dejan. Habrá ocasiones en las que no comprenderemos el porqué de sus decisiones y sentiremos frustración y un nudo en el estómago. Otras, nos emocionaremos con la magia de los acontecimientos. Arranca en los años 90 y recorre tres décadas en las que suceden cosas que todos recordamos, en España y en el mundo. El contexto histórico acompaña a los personajes en muchos momentos de la historia”.

Orientada a cualquier persona que tenga ganas de sentirse atrapada entre las páginas de un libro. Una historia con intriga y emoción, pero también mágica y amable.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras de la propia autora, “una ficción contemporánea, un lenguaje directo y realista, y también momentos en los que la magia hará su aparición. Son suaves pinceladas solamente, pero que dotan del brillo necesario a esta novela. Los colores son una constante y he querido asociarlos a cada momento, cada paisaje y cada personaje. La belleza, el dolor, la calma, el miedo, todos estos elementos tienen un color en mi cabeza y forman parte del hilo conductor de la historia, una especie de viaje sensorial donde los colores envuelven la narración de principio a fin”.

Sinopsis Sobre la delgada línea que divide la realidad de los sueños, Sofía emprenderá un personal viaje con el único propósito de recuperar lo más valioso de su vida. Intentando no perder el equilibrio ni mirar hacia atrás, solo detendrá su andadura en lugares en los que tomar aliento, transformando a su paso la existencia de unos fieles compañeros de viaje que se convertirán en testimonio y parte esencial de su historia.

La caída del telón de acero marcará el inicio de un peligroso negocio con grandes beneficios y no menos riesgos. ¿Conseguirá Peter ganar la partida a pesar de todo? ¿Descubrirá quién se esconde al otro lado del tablero?

Mientras tanto, Sofía, Dora y Jon buscarán a miles de kilómetros respuestas escondidas en estaciones de tren, templos milenarios y lejanos océanos. Inesperadas conexiones en tiempo y espacio darán forma a la espera, protagonista inevitable de esta historia y preámbulo de lo que está por llegar.

Una trama repleta de emociones a lo largo de tres décadas fascinantes en las que sus personajes conquistarán al lector con sus sueños, debilidades y, por encima de todo, el valor para seguir adelante a pesar de la adversidad. Todos ellos deberán jugar bien sus cartas, lanzándose a la aventura en ocasiones y esperando el momento adecuado en otras. Con cada secreto revelado, el lector se embarcará en una montaña rusa de emociones que mantendrá su atención hasta la última página. Una novela sin artificios, pero mágica, que sorprenderá en cada capítulo.

Autora Carmen Morillo (Valladolid, 1973) reside en Madrid desde 1998 y actualmente compagina su trabajo en una escuela de negocios con su afición por la literatura. Publicista de profesión, siempre le ha interesado más el poder evocador de la palabra que la retórica persuasiva del marketing.

Los colores de la espera es su segunda novela publicada, tras Cuando llegue septiembre (autopublicada en 2023), y confirma su personal estilo narrativo.