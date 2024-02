Madi Spain ofrece calidad, eficiencia y sentido social con su servicio de limpieza

Contratar un servicio de limpieza en la oficina es una necesidad cada vez más frecuente en la actualidad.

Para un número creciente de compañías, es más rentable delegar estas tareas en empresas que puedan ofrecer una higiene integral y eficiente. Sobre todo, cuando no se quiere tener personal de mantenimiento en nómina.

Sin embargo, no deja de tener sus dificultades, porque no todas las compañías que ofrecen esta asistencia pueden garantizar la calidad. La eficiencia depende de factores como la experiencia, su personal, la formación que han recibido, la organización del trabajo y los productos utilizados.

Servicios de alta calidad Madi Spain surgió como una empresa familiar con emprendedores como Adrián Molina Domínguez, Ivón Peña, Dylan y Jesús Merino. Han configurado un servicio de limpieza con las premisas de alta calidad, ecología, última tecnología, organización, metodología y eficacia. Todo el proceso se desarrolla bajo una meticulosa supervisión para garantizar que el margen de error sea cero.

Las empresas pueden contratar el servicio por hora. De esta forma, se invierte solo lo que se necesita y todo se puede gestionar desde la página web. El portafolio de servicios de la firma se divide en 4 grandes nichos. Servicio de limpieza, de planchado, envío de recados y servicio de guardar llaves y mantenimiento.

Dentro del servicio de limpieza se encuentran varias clasificaciones para que el cliente seleccione la que mejor se adapte a su necesidad. Hay limpieza de apartamentos turísticos, hogares, limpieza profunda, aseo de locales y oficinas, de final de obra, comunidades, parkings, colegios y guarderías. También ayudan con inmuebles que necesitan ponerse a punto para entrar al mercado de bienes raíces.

Madi Spain es una empresa con sentido social Uno de los elementos diferenciadores más importantes de Madi Spain como proveedora de servicio de limpieza es la motivación de su personal. Durante los 7 años que llevan de operaciones se han enfocado en contratar personas en situación de exclusión social. Seleccionan cuidadosamente a los empleados y les proporcionan el entrenamiento necesario para que tengan un óptimo desempeño.

Para sus planes de reclutamiento mantienen convenios con organizaciones no gubernamentales y otros tipos de institución para localizar los perfiles adecuados. Sus representantes aseguran que, gracias a esta política, han ofrecido un importante apoyo otorgando oportunidades de trabajo digno y enseñando un oficio. El resultado de este enfoque es que cuentan con el personal más motivado de Calafell, dispuesto siempre a ofrecer lo mejor de sí.

Estas condiciones han tenido una repercusión directa en la calidad del servicio de limpieza. Madi Spain es una de las pocas compañías que puede ofrecer personalización, fiabilidad y flexibilidad. El personal se adapta a cualquier tipo de espacio y la satisfacción está garantizada. Incluso han podido implementar un servicio de atención telefónica 24/7 para formular consultas o aportar sugerencias de mejora.