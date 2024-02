Aspectos a tener en cuenta para determinar el precio de una clínica dental

Valorar una clínica dental es un proceso complejo que requiere tener en cuenta distintos factores económicos y técnicos. Aquellos que estén pensando en adquirir una clínica dental o en vender la suya, es importante que tengan en cuenta estos aspectos para conseguir una valoración justa y acertada. En este sentido, ponerse en manos de profesionales especializados, como Traspaso Dental , puede marcar una diferencia significativa en el resultado de la valoración.

El EBITDA como aspecto fundamental en la Valoración de Clínicas Dentales Al valorar una clínica dental, uno de los aspectos fundamentales a considerar es el EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization), que en español se traduce como Beneficio antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización. El EBITDA es un indicador financiero que refleja la capacidad de la clínica para generar beneficios operativos antes de tener en cuenta los gastos financieros, los impuestos y las depreciaciones de activos.

Este indicador es crucial en la valoración de clínicas dentales, ya que proporciona una visión más clara de la rentabilidad real del negocio, independientemente de las decisiones financieras y las inversiones en activos fijos. El EBITDA se utiliza como base para calcular el precio de venta de la clínica mediante un múltiplo que puede variar, generalmente, en un rango de 2,5 a 5 veces el EBITDA anual.

Facturación Uno de los aspectos más importantes a la hora de valorar una clínica dental es la facturación que genera el negocio. Es importante tener en cuenta no solo la facturación actual, sino también la facturación histórica y la previsible en el futuro. Para ello, se puede hacer un análisis de los precios de los tratamientos, de la demanda del mercado y de la competencia. En cuanto a la cartera de pacientes, es un elemento completamente subjetivo. Se debe ser consciente de que, muchas veces, la cartera de pacientes viene ligada al propio profesional que esté ejerciendo, por lo que a la hora de cambiar de manos la clínica, es muy probable que el nuevo profesional pierda clientela. Además, hay tratamientos cerrados que son fáciles de cuantificar, pero hay otros que son muy variables.

Facturación no declarada En muchos casos, las clínicas pueden tener una parte de su facturación no declarada. Esta situación puede deberse a diversas razones, pero es importante destacar que se intenta que, siempre que sea mínimamente justificable, esta facturación no declarada tenga un impacto en la valoración.

Costes Otro aspecto a tener en cuenta es la estructura de costes de la clínica dental. Es importante que se conozca el coste del personal, suministros, publicidad, alquiler, impuestos y el resto de costes fijos y variables. Es importante asegurarse que no existen costes que no estén reflejados en las cuentas anuales de la sociedad que explota la clínica dental.

Pasivos y litigios existentes Al valorar una clínica dental, o cualquier tipo de negocio, es fundamental tener en cuenta si existen litigios que puedan afectar su valor. Los pasivos son deudas u obligaciones que el negocio tiene pendientes, mientras que los litigios son conflictos legales o judiciales en los que está involucrado el negocio.

Personal El personal de la clínica dental también puede influir en su valoración. Es importante analizar el coste del personal de la clínica, para poder calcular el pasivo laboral y ver cómo este puede llegar a impactar en el precio.

Valoración del mercado Se puede hacer un análisis de los precios de venta de otras clínicas dentales similares en la misma zona para tener una idea de cuál puede ser el precio de venta de la clínica que se quiere valorar.

Es importante tener en cuenta que los propietarios de todos los negocios tienden a sobrevalorar el valor del mismo, mientras que los potenciales compradores tienden a infravalorarlo. Es por ello que se debe intentar ser lo más objetivos posible. A la hora de determinar el valor del local, de los equipos, el mobiliario y los materiales que se puedan tener en stock.

Cómo valorar una clínica dental La fijación del precio es una cuestión delicada, ya que no existen tarifas aplicables. Existen varios métodos de cálculo del precio de una clínica dental, cada uno con sus ventajas y desventajas. Según la experiencia y las operaciones en las que se ha participado, el método de comparación con precedente es el método más realista para la asignación de un precio de mercado para una clínica dental.

Método de comparación con precedente (Precedent Transactions) El método más preciso y que más funciona en el sector de traspaso y/o compraventa de clínicas dentales.

El método de comparación consiste en calcular el precio de venta de la clínica dental a partir de la comparación con otras clínicas dentales similares en el mercado. Para ello, se analizan los precios de venta de otras clínicas dentales similares en la misma zona y se ajusta el precio de la clínica que se quiere valorar en función de sus características, como la facturación, el equipamiento, la localización, la reputación, etc.

Cálculo del valor de una empresa a través del valor que otorga el mercado a compañías cotizadas que sean comparables en cartera de servicios, ámbito geográfico de actuación, etc.

El proceso para este método de cálculo es el siguiente:

Identificación de las compañías cotizadas comparables con la empresa objetivo, así como la clasificación en distintos grupos utilizando como referencia el sector (industria de operación).

Obtención del Valor de las Empresas comparables y obtención de múltiplos a los que cotizan (Enterprise Value / EBITDA es el múltiplo más comúnmente utilizado).

Aplicación de los múltiplos medios a la compañía objeto de valoración.

Obtención del Enterprise Value y Equity Value mediante la deducción de la Posición Financiera Neta.

Método de descuento de flujos de caja El método de descuento de flujos de caja consiste en calcular el precio de venta de la clínica dental a partir de los flujos de caja futuros que generará el negocio. Para ello, se analizan los flujos de caja futuros previstos para la clínica y se les aplica un factor de descuento para obtener el valor actual de los mismos. Este método es muy preciso y realista, ya que tiene en cuenta el valor futuro del negocio y el riesgo de inversión, pero puede resultar complicado de aplicar si los flujos de caja futuros son difíciles de prever o dependen de factores externos. El parámetro más popular es el EBITDA (acrónimo del inglés ‘Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization – beneficio antes de aplicar intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones), es decir, el beneficio bruto de explotación calculado antes de la deducción de los gastos financieros, multiplicado por un factor y luego ajustado en función de la perspectiva del negocio (por ejemplo: qué impacto tiene sobre la facturación y el beneficio actual y futuro la pandemia por coronavirus; nuevas clínicas o policlínicas que se establecerán y aumentarán la competencia, etc.).

Conclusión En conclusión, para elegir el mejor método de cálculo del precio de una clínica dental es importante tener en cuenta el valor real del negocio, el riesgo de inversión, la facilidad de aplicación y la precisión de los resultados. En Traspaso Dental cuentan con un equipo de expertos en el sector dental que ayudarán a elegir el método más adecuado para la clínica dental y a obtener el mejor precio de venta.

En cualquier caso, de cara a estar preparados para negociar y calcular el precio del traspaso de la clínica dental, es una buena idea preparar un dossier de traspaso, invertir en un ‘lavado de cara’ de la clínica, hacer tangible el fondo de comercio (en este caso la cartera de pacientes) y demostrar la facturación, rentabilidad, y argumentarla.

