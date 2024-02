¿A qué se debe el éxito de los sainetes de José Cedena?

No cabe duda de que José Cedena es el revitalizador del sainete en España, ya que desde los hermanos Álvarez Quintero nadie había alcanzado la notoriedad que está teniendo este autor (según indican sus editoriales en las contraportadas de sus libros, es el autor contemporáneo que más éxito tiene en su género). Pero ¿a qué se debe este éxito? Seguramente que concurrirán muchos factores, como son:

Por un lado, Cedena es un autor muy prolífico que ha surtido de material con creces (41 libros publicados) a todos esos colectivos que demandaban el sainete para sus actividades teatrales (asociaciones de mujeres, asociaciones de pensionistas, grupos escolares y grupos de teatro aficionados en general). Género este, que había quedado olvidado por parte de los autores teatrales, cuando es un recurso muy socorrido para todos esos grupos mencionados.

Por otro lado, es fundamental la comicidad que José Cedena sabe impregnar en toda su obra, ya que todos los que la conocen y la representan coinciden en que todas sus obras y sus sainetes son para partirse de risa.

La variedad temática, pues entre su producción sainetera se pueden encontrar desde los sainetes en verso situados en la época medieval, hasta los costumbristas (quizá los más abundantes), pasando por parodias de la antigua Roma, algunos futuristas y de ficción e incluso otros que parodian el legendario Oeste americano.

Entre los costumbristas, se pueden encontrar situaciones cotidianas con las que la gente se siente muy identificada, ya sea en consultas médicas y salas de espera, en restaurantes, bares, salas de baile, aulas de formación, etc., etc.

La funcionalidad y asequibilidad de sus decorados. A diferencia de otros autores, sus escenografías suelen ser muy sencillas y asequibles para todo el mundo. Cedena escribe mucho para su propia compañía -en la que también actúa y dirige- y evita complicaciones en los montajes, pues sabe de las dificultades que suponen las escenografías engorrosas, sobre todo para esos grupitos humildes que tienen que girar sus bolos con pocos medios.

Su humor es muy transversal y puede gustar a todo de tipo públicos, tanto a pequeños como a mayores y lo mismo en los pueblos pequeños que en las ciudades. Según él mismo manifiesta, intenta hacer una mezcla con algunas dosis de humor fácil con grandes dosis de ingenio, utilizando además todos los complementos que puedan añadir comicidad, como puede ser el aspecto físico, los nombres de los personajes, etc. Mezcla esta que, a tenor de lo visto, no le puede resultar más efectiva.