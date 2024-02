¿Dónde encontrar un crucero calas de Ibiza con paddle, snorkel, comida y bebidas? Float Your Boat

Ibiza, ubicada en las Islas Baleares, es una isla de España popularmente conocida por su vida nocturna y sus playas de postal.

Allí se encuentran algunos de los mejores clubs nocturnos del mundo y un sinfín de maravillosas actividades para todos los gustos. Aunque algunos turistas pueden pensar que Ibiza se trata de una destinación basada en planes para salir de fiesta, también dispone de villas tranquilas, espacios de retiro para practicar yoga o playas y calas de ensueño con bares, tiendas y markets hippies donde disfrutar de un ambiente más familiar y tranquilo.

Por otro lado, se puede disfrutar de grandes experiencias a bordo de empresas como Float Your Boat, que ofrece crucero a calas de Ibiza con paddle, snorkel, comida y bebidas incluido.

Crucero a impresionantes calas con actividades marítimas y comida Esta isla está repleta de encantos secretos; desde playas vírgenes hasta puestas de sol dignas de admirar. Una de las formas de poder disfrutar de esta parte turística de la isla es a través de excursiones en barco. En esta línea, Float Your Boat dispone de un maravilloso crucero de 6 horas donde disfrutar de lugares paradisíacos con diversas actividades disponibles a bordo. El fin de esta propuesta es proporcionar a los turistas una experiencia original y distinta para descubrir la isla, tomándose el tiempo necesario para disfrutar de vistas y rincones a las que no se puede acceder mediante tierra acompañado de comida y bebida.

¿Cómo es el crucero de Float Your Boat? Las salidas de esta excursión están divididas en 2 franjas horarias: de las 11 h hasta las 17 h y de las 15 h a las 21 h, siendo el horario de septiembre de las 14:30 h a las 20:30 h.

El punto de encuentro para iniciar la travesía es en el quiosco de la empresa ubicado en Paseo de la Mar en el puerto de Sant Antoni. Una vez zarpe el crucero, se dirigirá hacia Cala Bassa donde los turistas podrán disfrutar del paisaje, seguido de Cala Conta. Posterior a estas dos paradas, los individuos se podrán bañar en otra cala magnífica y practicar paddle y snorkel con material proporcionado por Float Your Boat. Además, proporcionarán otros juguetes acuáticos como bodyboards, donuts o colchonetas flotantes. Una de las particularidades de las que dispone el crucero también es el tubogán y el trampolín, además de visión submarina.

Por otra parte, el crucero incluye aperitivos, fruta fresca y bebida, en concreto cerveza, sangría, cava y refrescos incluidos. A partir del sunset, también se puede optar por 4 bebidas alcohólicas y refrescos ilimitados. En caso de no querer consumir nada de lo que ofrece la empresa, está permitido subir la propia comida y bebida no alcohólica.

En resumen, Float your Boat puede ser una gran opción para descubrir Ibiza desde otra perspectiva y con un equipo dispuesto a hacer disfrutar a sus tripulantes de la aventura.