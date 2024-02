Modular DS, la startup leonesa que revoluciona la gestión web, cierra una ronda de inversión 330.000 euros

Con el apoyo de destacados inversores a nivel nacional, Modular DS se prepara para expandir su innovador software de gestión web a nivel global.

El objetivo de la ronda es principalmente aumentar el conocimiento de la plataforma y así, obtener crecimiento de usuarios.

Recientemente, Modular DS fue galardonado con el premio Venture on the Road de SeedRocket en su tierra, León.

Modular DS, una innovadora startup leonesa creadora de un software para profesionales del diseño y desarrollo web, ha anunciado hoy el cierre de una ronda de financiación semilla de 330.000 euros. Esta ronda marca así un hito significativo en la trayectoria de la empresa, permitiéndole acelerar su crecimiento y consolidar su posición en el mercado.

La ronda de financiación ha contado con la participación de dos fondos de Venture Capital, como son Unitatea (a través de Draper B1) y SCRM Barcelona, además de un importante elenco de business angels y emprendedores de éxito tanto a nivel nacional como en su tierra, León. Este grupo incluye nombres como Juan Pablo Tejela (CEO de Metricool), Juan Carlos Celaya (CEO de Factoría Digital), Víctor Juárez (CEO de Mi Tienda de Arte) o Adrián Ferrero (CEO Biome Makers), entre otros. También de inversores profesionales como Mathieu Carenzo, conocido por ser uno de los primeros inversores en startups como Glovo o Signaturit y creadores de contenido muy conocidos de su sector como Jaime Gármar.

Modular DS fue fundada por dos jóvenes leoneses, Héctor de Prada y David Gómez, quienes desde su adolescencia han compartido su pasión por la tecnología y el desarrollo web. Su anterior empresa, Uniqoders, una consultora especializada en desarrollo de software para terceros, sentó las bases de lo que están haciendo hoy. Les permitió adquirir experiencia, formar un equipo joven con mucho talento y les convenció de que lo que querían era crear un producto que respondiera a las necesidades reales de los profesionales del sector y que pudiera ser usado por usuarios de todo el mundo. Con un modelo de negocio escalable.

Una de sus principales razones para hacer pública esta ronda de inversión es la reivindicación que quieren hacer sobre su tierra. "Desde León queremos demostrar que es posible innovar y competir en el ámbito tecnológico a nivel global, como hacen muchas empresas, y que estas cosas no solo se pueden hacer desde Silicon Valley, Madrid o Barcelona. Ojalá con esto podamos inspirar a otros jóvenes a intentar emprender y soñar desde aquí", afirma Héctor de Prada, cofundador de la empresa. "Esta ronda de financiación es un voto de confianza en nuestro equipo, nuestro producto y nuestra visión. Ahora podemos enfocarnos completamente en lo que nos apasiona: ofrecer la mejor solución para la gestión centralizada y el mantenimiento de sitios web a profesionales y agencias".

Con casi 1.500 usuarios, principalmente en España y Latinoamérica, Modular DS se posiciona como una de las primeras alternativas en español en su categoría. Desde la aplicación ya se pueden automatizar y centralizar muchas de las tareas necesarias para el mantenimiento de una web. Desde la actualización de plugins o temas de WordPress, la monitorización para recibir alertas cuando una web deja de funcionar, la programación de copias de seguridad en la nube, la creación de reportes para clientes con tareas y estadísticas o incluso el análisis de salud y seguridad de los sitios, para evitar posibles vulnerabilidades.

Ahora, la inversión se destinará a darse a conocer llegando a muchos más potenciales usuarios y a continuar el desarrollo de la herramienta, teniendo un roadmap cargado de funcionalidades que ayudarán a mejorar el día a día de los profesionales web.

Pese a llevar casi 2 años desde que lanzaron la primera versión al mercado y tras haber estado hasta hace muy poco compaginando su evolución con el trabajo de consultoría, su cofundador David Gómez comenta que “esto es como un nuevo comienzo. Para nosotros es un cambio radical, por fin pudiendo centrarnos al 100% en Modular. Estamos ilusionados y con más ganas que nunca de seguir trabajando duro.”

Cabe destacar que el pasado mes de diciembre, Modular DS fue la ganadora del prestigioso evento Venture on the Road de SeedRocket en León, destacándose entre otras startups de la comunidad autónoma. Este reconocimiento precede su participación en la final nacional en Madrid, programada para junio, donde el equipo espera continuar demostrando su innovación y potencial de crecimiento.

Toda la información sobre Modular DS se puede encontrar en su página web.