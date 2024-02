Los diferentes caminos para tener una buena carrera en la administración

No existe un único camino para lograr una carrera administrativa exitosa que permita a las personas conciliar su estilo de vida deseado con la obtención de un trabajo satisfactorio. Cada individuo posee circunstancias, objetivos y habilidades propias que influirán en los resultados de su trayectoria como opositor y funcionario de carrera. Si se ha decidido tomar en serio el camino de las oposiciones, una de las primeras decisiones que se deberá tomar es la estrategia para ingresar en la Administración y, en su caso, ascender.

Para aquellos con estudios superiores, inicialmente se presentan dos opciones:

La opción "rápida" Si la persona cuenta con un grado universitario, una licenciatura o una ingeniería, podrá acceder a las oposiciones del Grupo A1. Si tiene una diplomatura, podrá optar por las oposiciones del Grupo A2.

Es crucial realizar un análisis del tipo de trabajo que se realiza en estos puestos para evitar decepciones en caso de aprobar. Una vez evaluado el temario, el formato del examen, la frecuencia de las pruebas y la posibilidad de tener que mudarse de residencia, podrá decidir qué oposición abordar. Es importante ser sincero con uno mismo y coherente con sus capacidades. Si su trayectoria académica ha sido exitosa y se ha obtenido las mejores calificaciones, es razonable aspirar a oposiciones más exigentes y mejor remuneradas. Por otro lado, si las capacidades son más modestas, optar por oposiciones menos exigentes puede ser una estrategia para alcanzar objetivos sin frustraciones. También hay que considerar la capacidad económica para mantenerse sin trabajar o con empleos a tiempo parcial que permitan dedicar tiempo suficiente al estudio. Si la persona no tiene una vocación específica por una oposición en particular y cuenta con flexibilidad para elegir, se recomienda realizar un análisis comparativo entre el número de temas de cada oposición, el número de plazas disponibles y el salario ofrecido, lo cual probablemente les lleve a opciones más accesibles con remuneraciones similares.

La opción "lenta" Si el aspirante no cuenta con un respaldo financiero que le permita dedicar tiempo al estudio sin trabajar, o si desea alcanzar independencia financiera lo antes posible, puede optar por oposiciones con requisitos de ingreso más accesibles. Las oposiciones de los Grupos C1 y C2 suelen ofrecer un mayor número de plazas. Sin embargo, al tener requisitos de entrada más bajos en términos de titulación, también atraen a más aspirantes por plaza. En este caso, la relación entre el número de aspirantes que se presentan al examen y el número de plazas disponibles es un dato crucial. Si el aspirante tiene hábitos de estudio sólidos y sigue una metodología clara, muchos de los aspirantes en este tipo de oposiciones masivas no representarán una competencia significativa, ya que muchos de ellos pueden ser novatos en el proceso de oposición, especialmente si se trata de pruebas tipo test.

La "tercera vía" Si el aspirante cuenta con la titulación necesaria para presentarse a oposiciones de un grupo superior, también puede optar por oposiciones de grupos inferiores al mismo tiempo, ya que comparten parte o la totalidad del temario. Esta estrategia maximiza las oportunidades. En caso de aprobar las oposiciones de un grupo superior, el aspirante podría renunciar a la plaza de un grupo inferior, pero si no, habrá asegurado una plaza en propiedad que podría considerar como una base desde la cual seguir avanzando en su carrera administrativa. Esta opción también le permite ascender en su carrera administrativa mediante la promoción interna, que suele tener exámenes más accesibles que las oposiciones por el turno libre, debido a la menor cantidad de aspirantes. Además, puede presentarse por libre inmediatamente a oposiciones superiores para aprovechar su experiencia y no tener que esperar el período de dos años requerido para poder promocionar.

Todos los caminos son igualmente válidos y no hay ningún deshonor en comenzar desde abajo. Por el contrario, es muy respetable buscar la autosuficiencia lo antes posible y no depender de otros. Con el tiempo, las diferencias entre los diferentes caminos elegidos no serán significativas.

