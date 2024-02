Roxana Falasco; la emprendedora multifacética que conquista las plataformas digitales

En el vertiginoso mundo del emprendimiento digital, Roxana Falasco emerge como una figura destacada con una carrera que abarca desde la creación de contenido en YouTube hasta la gestión de su propia academia online.

Con más de 400.000 suscriptores y más de 31 millones de visualizaciones en su canal, Roxana ha consolidado su presencia en la esfera digital y ha llevado sus conocimientos a nuevas alturas.

YouTuber y formadora online de éxito Roxana Falasco, originaria de Argentina, pero con raíces profundas en España, ha cultivado una comunidad online sólida a lo largo de los años. Partiendo de una formación técnica en administración de sistemas informáticos y tras años de trabajo en las más prestigiosas empresas de e-commerce de Barcelona, ha creado su canal de YouTube, donde comparte contenido sobre tecnología, emprendimiento y desarrollo personal, el cual ha alcanzado un impacto considerable. No solo ha logrado ser una influencia en el espacio digital, sino que también ha llevado sus conocimientos a radio y televisión. Actualmente, es locutora de radio en Radio Despí y cuenta con un programa en la televisión boliviana a través del canal EducaTigo.

Pero la contribución de Roxana en medios digitales no se limita a YouTube. Es propietaria de la academia online videocursosonline.com, donde comparte su experiencia en desarrollo de contenidos digitales y marketing online, ofreciendo una gran variedad de cursos, desde como crear un sitio web, hasta crear una academia online, pasando por estrategias de marketing digital.

Un espíritu emprendedor desde la juventud Desde su adolescencia, Roxana ha demostrado tener una vena emprendedora. Su traslado a España hace aproximadamente 30 años no hizo más que fortalecer su determinación para crear, aprender y compartir. La pasión por viajar y sumergirse en diferentes culturas ha ampliado sus horizontes, viviendo en varios países y recorriendo medio mundo.

El Camino de Santiago y vuelta al mundo Roxana no sólo explora el mundo virtual, sino que también ha recorrido el Camino de Santiago a pie desde Barcelona, una experiencia que refleja su perseverancia y determinación. Además, ha vivido en lugares tan diversos como Japón, Estados Unidos y Argentina, absorbiendo conocimientos y enriqueciéndose con la diversidad cultural.

Leer y aprender constantemente Entre sus múltiples facetas, Roxana encuentra tiempo para leer libros sobre productividad, psicología, desarrollo personal y negocios. Su sed insaciable de conocimiento se refleja en sus contenidos y cursos, donde busca no solo enseñar, sino también inspirar a otros a aprender algo nuevo cada día.

Contribuciones a la educación digital Los vídeos de Roxana no solo entretienen, sino que también educan. Se utilizan en numerosas universidades y centros de formación oficial, demostrando la calidad y relevancia de su contenido. La creación de su academia online ha permitido a más de 20.000 alumnos acceder a formación de calidad a un módico precio a través de una asequible suscripción mensual.

Diversificación y adaptabilidad Roxana entiende la importancia de diversificar y adaptarse. Su enfoque en utilizar diferentes plataformas, desde YouTube hasta la televisión, demuestra su habilidad para llegar a audiencias diversas.

El futuro de Roxana Falasco Roxana no se conforma con el éxito actual; está constantemente buscando nuevas oportunidades. Sus cursos, que abarcan desde el desarrollo web hasta la creación y promoción de un canal de YouTube de éxito, reflejan su deseo de ayudar a las personas en su emprendimiento. Su academia busca atraer a los mejores profesionales para enriquecer la experiencia de aprendizaje.

En resumen, Roxana Falasco es mucho más que una YouTuber exitosa; es una emprendedora multifacética que ha dejado una marca duradera en el mundo digital. Su historia de perseverancia, aprendizaje constante y contribuciones a la educación online la convierten en una fuente de inspiración para aquellos que buscan destacar en el mundo emprendedor digital.