DayForPlanet impulsa la economía circular y el cuidado al ambiente dando nueva vida a las prendas de vestir

Conseguir una pieza de ropa que iba a ser desechada por presentar pequeñas taras, haber sido devuelta, o por su salida de un catálogo, y convertirla en una pieza con nueva vida es una actividad solidaria para preservar el ecosistema del planeta. Este planteamiento es la razón de las acciones de DayForPlanet, una iniciativa comercial dedicada a recuperar prendas de vestir descartadas por diversas fábricas para darles un nuevo aspecto e introducirlas en el mercado. Así, se concreta su propósito de impulsar y fomentar el consumo responsable y la economía circular.

Tesoros rescatados “La industria textil es una de las más contaminantes del planeta. Cada día, para la fabricación de camisetas, pantalones, vestidos… vierte multitud de residuos nocivos al medio ambiente, gasta miles de litros de agua y emite ingentes cantidades de CO₂ a la atmósfera. Por eso, DayForPlanet defiende que no se fabrique tanto y se consuma lo que ya existe”, comentan los líderes de la tienda, con sedes en Aragón, Barcelona y Zaragoza.

La tarea de “rescatar tesoros a precios asequibles” se logra mediante el aporte semanal de diversas y reconocidas marcas de ropa que por lo general cambian de colección o necesitan salir de mercancía que venga con algunas imperfecciones. Esta labor constituye un rechazo al modelo del Fast Fashion, cuyos constantes cambios de tendencias hacen que los consumidores descarten prendas de vestir en muy poco tiempo, acabando olvidadas en un armario, desechadas en contenedores, o amontonadas en desiertos, ríos y mares, dañando el planeta, solo porque ya el mercado de la moda está inundado de nuevas propuestas.

Precios asequibles En las tiendas DayForPlanet, los compradores conseguirán prendas de vestir de importantes marcas a precios que van desde uno a 15 euros, lo que representa un descuento de hasta 90 % en cada producto. Gracias a esta estrategia, la ropa gana una segunda vida. En la cuenta de Instagram @dayforplanetofficial, los usuarios podrán conocer detalles del proceso de recuperación y selección de las prendas fuera de lote y animarse a aportar su contribución.

Los proveedores de las tiendas son marcas internacionales que apuestan por la economía circular y aportan sus excedentes de stock con descuento a los contenedores de DayForPlanet. Asimismo, los particulares también pueden donar sus prendas olvidadas y recibir un vale de cinco euros para utilizar en las tiendas por cada 10 piezas que done. Las prendas que no se ofrecen a la venta son donadas a centros de ayuda social y no serán aceptados foulards, cinturones, ropa deportiva, pijamas, ropa de niño ni calzado.

Los líderes de DayForPlanet definen a la empresa como “un faro de esperanza” en un mundo donde el impacto ambiental se intensifica. Así, la firma invita a los consumidores a sumarse a un movimiento que supera la superficialidad y “abraza la belleza de la sostenibilidad”.