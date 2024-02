La renovada Mermet lanza una nueva colección de interior con 6 gamas

Unidos bajo la marca Mermet, recientemente relanzada, los fabricantes de tejidos de protección solar, scrMermet, Helioscreen, Copaco y Screen Protectors del grupo Hunter Douglas lanzan su nueva colección de interior en la feria R+T de Stuttgart el pasado 23 de febrero Esta colección de interior se ha dividido en 6 gamas: Essentials, High Performance, Evolution, Darkening, Decorative y Basics. Permite a los clientes explorar la oferta perfecta de estilo y funcionalidad para cada espacio y encontrar su tejido interior perfecto. Caroline Mermet, Marketing Manager, afirma: "Hemos alineado nuestra cartera de productos para aunar nuestros conocimientos y para que nuestros clientes lo tengan más claro y fácil. Ahora ofrecemos una gama muy amplia de tejidos de protección solar para interiores, con unas 300 referencias. No importa el color, la densidad o la anchura que busque, tenemos todo lo que necesita".

Hace dos semanas, Hunter Douglas, líder mundial del mercado de revestimientos para ventanas, hizo una declaración clara hacia el mercado, anunciando que a partir de ahora desarrollará, producirá y distribuirá todos sus tejidos de protección solar en Europa bajo una sola marca, la nueva marca Mermet.

Más que nunca, la renovada y reforzada Mermet crea infinitas soluciones con un objetivo final: crear el máximo confort a todos los niveles, desarrollando tejidos de protección solar cualitativos que proporcionan confort térmico y óptico y optimizan el consumo de energía. Duraderos y fáciles de mantener.

Tal como se había anunciado, la nueva colección de Mermet de tejidos screen para interiores se presentó por primera vez en la feria R+T de Stuttgart. La colección se divide en 6 gamas: Essentials, High Performance, Evolution, Darkening, Decorative y Basics.



Essentials

Los Essentials son los tejidos de protección solar para interiores más valorados de Mermet: calidad inigualable, rendimiento probado y ampliamente aclamados como la opción más popular.

La gama incluye los tejidos Screen Vision, M-Screen y Panama Pro, todos ellos tejidos en diferentes densidades para mejorar la protección solar en función de la orientación del edificio. "Se trata de nuestros mejores tejidos de protección solar interior", explica Caroline Mermet, Marketing Manager. "El cliente puede experimentar una calidad sin igual, un rendimiento probado y el reconocimiento de ser la opción preferida. Estos tejidos permiten al usuario final transformar su espacio con excelencia".



High Performance

Los tejidos más vanguardistas de Mermet se encuentran en la gama High Performance, que ofrece un alto valor añadido y las mejores prestaciones de su categoría para el control del deslumbramiento, la gestión de la temperatura o el confort acústico. Optimal, Panama Chrome+ y Acoustis® 50 tienen características mejoradas y contribuyen de forma única al confort térmico y visual. "Tanto si está creando un nuevo espacio como renovando uno ya existente, con estos tejidos de alto rendimiento puede añadir un valor incomparable a su espacio y establecer un nuevo estándar de excelencia en el rendimiento" Ann Van Neer, Interior Product Manager.



Evolution

Con la gama Evolution, Mermet quiere abrazar el futuro de forma sostenible con tejidos de última generación. Diseñados para la innovación, pensados para la vida sostenible del mañana. La gama incluye Screen Nature, Ulterio, Zilario 3 y Sea-Tex™ Sterling.

"Estos tejidos se han diseñado meticulosamente para la innovación y para contribuir a la vida ecológica del mañana, combinando a la perfección estilo y conciencia", Leo De Maeyer, Head of Product Management.



Darkening

Con la gama Darkening, Mermet ofrece una amplia selección de tejidos adaptados para optimizar tanto el oscurecimiento como la intimidad de una habitación. Esta gama versátil ofrece soluciones personalizables, garantizando una mezcla perfecta de funcionalidad y estilo. Esta gama incluye Kibo, Flocké, Karellis, Opac Plain y Ruka.

Decorative

Además de los tejidos técnicos más funcionales, Mermet presenta una gama muy decorativa. Esta gama está diseñada para realzar un interior con tejidos de diseños únicos. Aportan personalidad y crean un ambiente exclusivo que refleja el estilo distintivo del usuario final.

Panama Deco, Impressions, Abu Dhabi, Oslo, Pentagrama y Riyadh son únicos a su manera. "Puede mejorar realmente su interior con nuestros encantadores tejidos decorativos, cada uno con un diseño único", dice Anna Martinez, Product Manager para la gama Decorative. "Añada personalidad y cree un ambiente que capte su estilo característico. Invito a todo el mundo a adentrarse en nuestra colección para redescubrir y redefinir su espacio".

Basics

Mermet propone también una gama Basic destinada a un público muy sensible a los precios. Incluye Natté PES en 4 grados de densidad y Shadow 24. Estos tejidos están diseñados para realzar una habitación con soluciones sencillas y rentables que ofrecen un rendimiento fiable. Gracias a su alta resistencia al fuego, Shadow 24 también es adecuado para trenes de alta velocidad. "Como puede ver, ahora ofrecemos una gama muy amplia de tejidos de protección solar interior, con unas 300 referencias", afirma la directora de marketing, Caroline Mermet. "No importa el color, la densidad o la anchura que busque. Nosotros le cubrimos. Mermet tiene la solución adecuada para adaptarse a la estética de su proyecto y crear al mismo tiempo el confort que desea para trabajar o vivir".

A finales de 2024, como muy tarde a principios de 2025, se lanzará también una colección completamente nueva de tejidos de screen exterior bajo la marca Mermet.