Talleres Murillo, más de 30 años garantizando el mantenimiento de vehículos sin afectar la garantía oficial

Best Places to Work es un programa de certificación líder en excelencia de lugares de trabajo, que reconoce a aquellas empresas que dan prioridad a la satisfacción de los empleados, a la diversidad y a un entorno de trabajo positivo Exness, el mayor bróker minorista del mundo por volumen de operaciones, ha sido distinguido con el certificado Best Place to Work en 2024, gracias a su extraordinario entorno de trabajo y a los altos niveles de satisfacción de sus empleados.