La familia ID. estrena la serie especial que recibe la llegada de las nuevas versiones “MÁS”

El nuevo ID3 Pro «MÁS» (con batería de 62 kWh, 120 kW de potencia máxima de carga, hasta 432 km de autonomía y un consumo medio de 15 kWh/100km) se comercializa a partir de 40.270 euros; mientras que el Pro S «MÁS» (con batería de 82 kWh, 170 kW de potencia máxima de carga, hasta 562 km de autonomía y un consumo medio de 15,2 kWh/100km), tiene un precio a partir de 43.460 euros. Los dos disponen de un motor con 150 kW (204 CV) de potencia.

La nueva gama ID.4 también incorpora dos versiones «MÁS». El nuevo ID.4 Pro «MÁS» (con batería de 82 kWh, 135 kW de potencia máxima de carga, hasta 542 km de autonomía y un consumo medio de 16,3 kWh/100km) se comercializa a partir de 50.030 euros; mientras que el Pro 4Motion «MÁS» (con tracción integral 4Motion, con batería de 82 kWh, 135 kW de potencia máxima de carga, hasta 523 km de autonomía y un consumo medio de 16,8 kWh/100km), tiene un precio a partir de 51.950 euros. Ambos equipan un motor con 210 kW (286 CV) de potencia.

La nueva gama ID.5 llega la versión Pro «MÁS» (con batería de 82 kWh, 135 kW de potencia máxima de carga, hasta 551 km de autonomía y un consumo medio de 16 kWh/100km), disponible a partir de 53.620 €.

Más equipamiento a un precio muy competitivo

Los nuevos ID. “MÁS” ofrecen un incremento de su equipamiento valorado entre 5.650 y 6.000 euros dependiendo del modelo, por un diferencial de precio respecto a las versiones de entrada Pro de solo 1.750 euros, en el caso del ID.3; y de 2.100 euros en los ID.4 e ID.5. Esto supone un importante aumento de valor añadido para los clientes, que disfrutan de una dotación más completa a un precio muy reducido.

El nuevo equipamiento, al detalle

El nuevo ID.3 Pro “MÁS” añade, respecto al Pro, pintura metalizada y los paquetes Exterior, Confort y Asistentes. El Paquete Exterior incluye IQ.LIGHT con faros Matrix LED con activación automática de la luz de cruce, luces para mal tiempo y función Leaving Home; Asistente dinámico de luz de carretera, Dynamic Light Assist para faros Matrix LED, grupos ópticos traseros LED con intermitentes dinámicos, lunas laterales traseras y luneta trasera oscurecidas, y moldura entre los faros iluminada.

El Paquete Confort incluye asientos delanteros con regulación térmica, climatizador Air Care Climatronic con filtro combinado activo, climatización a distancia y regulación de temperatura de dos zonas, interfaz de teléfono «Confort» con función de carga por inducción, dos tomas de carga USB-C en la parte trasera y sistema de navegación «Discover Pro». El Paquete Asistentes tiene alarma volumétrica antirrobo con protección antiremolque, cavidades de la manilla de la puerta iluminadas, sistema Pre-Crash con protección de ocupantes proactiva en combinación con Front Assist, cámara de visión traseraRear View, sistema de cierre y arranque sin llave «Keyless Access» con SAFELOCK y Park Assist Plus.



El ID.3 Pro S «MÁS» suma a este incremento de su equipamiento de serie las llantas de 20 pulgadas Sanya.

Los nuevos ID.4 Pro “MÁS” e ID.4 Pro 4Motion «MÁS» añaden, respecto a sus versiones Pro correspondientes, una amplia lista de elementos. En el exterior, pintura metalizada y llantas «Hamar» de 19″ en color negro y torneado brillante, IQ.LIGHT con faros Matrix LED con activación automática de la luz de cruce, luces para mal tiempo y función Leaving Home; grupos ópticos traseros LED con intermitentes dinámicos, y lunas laterales traseras y luneta trasera oscurecidas.

En el interior, acabado «Style» (negro o negro/marrón), volante multifunción de cuero, térmico y con control táctil; alfombrillas de tela delante y detrás en material reciclado, iluminación ambiental interior configurable en 30 colores.

Como equipamiento funcional, suman asientos delanteros con regulación térmica, climatizador Air Care Climatronic con filtro combinado activo, climatización a distancia y regulación de temperatura de dos zonas, interfaz de teléfono «Confort» con función de carga por inducción, sistema de navegación «Discover Pro» con pantalla de 12,9 pulgadas y control por voz natural ID.A.

Por último, en seguridad incorporan Park Assist Plus con sistema de aparcamiento asistido, cámara de visión trasera Rear View, sistema Pre-Crash con protección de ocupantes proactiva en combinación con Front Assist y el asistente dinámico de luz de carretera Dynamic Light Assist.



Respecto al ID.5, el ID.5 Pro «MÁS» añade, en el exterior, pintura metalizada, IQ.LIGHT con faros Matrix LED con activación automática de la luz de cruce, luces para mal tiempo y función Leaving Home; grupos ópticos traseros LED con intermitentes dinámicos, y lunas laterales traseras y luneta trasera oscurecidas.

En el interior suma «Interior Style» (negro o negro/marrón) con volante en negro de cuero, multifunción y con control táctil; alfombrillas de tela delante y detrás en material reciclado, e iluminación ambiental interior configurable en 30 colores.

Como equipamiento funcional, añade asientos delanteros con regulación térmica, climatizador Air Care Climatronic con filtro combinado activo, climatización a distancia y regulación de temperatura de dos zonas, interfaz de teléfono «Confort» con función de carga por inducción, sistema de navegación «Discover Pro» con pantalla de 12,9 pulgadas y control por voz natural ID.A.

Por último, en seguridad incorpora Park Assist Plus con sistema de aparcamiento asistido, cámara de visión trasera Rear View, sistema Pre-Crash con protección de ocupantes proactiva en combinación con Front Assist y el asistente dinámico de luz de carretera Dynamic Light Assist.

