La Divina Eucaristía, principio y fin. Con ella tenemos todo y sin ella nada

Quiero comenzar este escrito con palabras de Cristo: “No sois vosotros los que me habéis elegido, he sido Yo el que os ha llamado” “Sin Mí nada podéis hacer” “Si no me entendéis cuando os hablo cosas de la tierra, ¿Cómo me vais a entender cuando os hablo de cosas del cielo”.

La Divina Eucaristía es la Presencia de Dios Padre Eterno Creador; Del Hijo Dios Eterno Salvador y de Dios Eterno Espíritu Santo Santificador” Si yo hago una cosa buena, por ejemplo defender la Divina Eucaristía, no soy yo quien actúa, es Dios a través de mi. De lo cual se deduce que la comunión en la mano es un sacrilegio y una profanación.

Es inconcebible lo que está ocurriendo, por que esta doctrina es de párvulos; entiendo, puede ser que me equivoque, que esto se debe principalmente a dos motivos: Que muchos miembros de la Jerarquía eclesiástica y del clero no lo entiendan y entonces no entienden nada, y que si lo entiendan pero no quieren cambiar, y esto si que es grave pues pueden llevar a muchas almas a su perdición.

Mientras viva, lo tengo bien claro, tengo que defender a la Divina Eucaristía profanada y desacralizada, para lo cual es imprescindible suprimir la comunión en la mano y de pie; ante Dios hay que postrase de rodillas y adorarlo para poder recibirlo dignamente en la boca. Decía un cardenal que la comida en la boca se daba a los niños y nosotros ya éramos adultos en la fe, pero Cristo, dice: SI NO OS HACEIS COMO NIÑOS NO PODEIS ENTRAR EN EL REINO DE LOS CIELOS.