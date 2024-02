¡Ay, perdón!

Seguramente todos tenemos experiencia de lo agradable que resulta encontrarse con una persona que te pide perdón. Cuando vas por la calle, cuando vas a entrar en un comercio, cuando vas a subir a un medio público de transporte, puede ocurrir que haya un pequeño choque, por las prisas, porque el autobús se iba, y entonces la persona con quién chocas, aunque sea una situación pequeñísima, de muy poca importancia, te pide perdón, no con mala cara, porque el que tiene mala cara no suele pedir perdón, sino con una sonrisa amable, como diciendo: voy un poco acelerado.



Creo sinceramente que, aunque uno no fuera demasiado propenso a estas actitudes, se aprende sin duda de los demás, porque es amable ese modo de ser, porque somos conscientes de que si en la sociedad todos fuéramos así las cosas se verían de otra manera, y nos daría gusto ir por la vida aunque fuera con prisas, y aunque estemos cansados.

Pero hemos de reconocer que la actitud habitual de pedir perdón no es una cuestión sencilla. En realidad es una actitud que supone humildad. Se dice pronto, pero eso de ser humilde no es algo que se lleve demasiado, no es algo que salga fácil, resulta mucho más inmediato el arranque de soberbia. Por eso se me ocurre que merecería la pena que nos lo pensáramos dos veces, es decir, reflexionar un poquito sobre cómo es nuestra tendencia en el trato con los demás, en el trabajo, en casa, en la calle…

Ese modo de vivir tiene mucho que ver también con el modo en que nos acercamos al sacramento de la penitencia. Obviamente estoy pensando en personas cristianas que tienen una cierta formación y conocen la realidad espléndida de los sacramentos o personas que, de un modo habitual asisten a misa los domingos. Sería el punto de partida para pensar en que tenemos un sacramento que nos perdone los pecados.