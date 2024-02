¿Vivir sin arriesgar?

Detrás de los descubrimientos y de las conquistas del hombre que admiramos por doquier, en el macro y en el microcosmo, no es difícil entrever los riesgos, grandes y pequeños, que investigadores y científicos han debido afrontar para llegar a la meta. Lógicamente, en la cuenta final queda memoria del éxito alcanzado; las derrotas, los fracasos, se pierden en el olvido o se esconden en una sonrisa.



Sin arriesgar, no se hubiera conseguido nada. Y todos sabían que arriesgando podían ganar o perder; y si no se exponían, ya lo habían perdido todo. Debe estar escrita por algún lado esta ley de vida; y aunque no estuviera, todos la llevamos grabada en el alma y en el cuerpo: hasta en los músculos, que si no los ponemos alguna vez al borde de la ruptura, no llegan nunca a fortalecerse.

El riesgo no es un desafío irracional a la suerte, como el juego de la ruleta rusa; no es tampoco el lanzarse al peligro por el peligro, sin ningún fin y dejando todo al azar, como si la vida fuera sencillamente una partida de dados, o una especie de lotería, como quien se lanza a cruzar una carretera con los ojos cerrados.

Arriesgar es afrontar ese algo de inseguro, de desconocido, de incomprensible que se encierra en cualquier rincón del mundo y en cualquier acción humana. Arriesgando, el hombre se coloca ante el límite de su capacidad personal y de sus posibilidades de dominio sobre el mundo. La vida no tiene la exactitud de una operación matemática, ni está guiada por un destino ciego. El riesgo, en definitiva, es parte del precio de la libertad; y es también una respuesta del hombre en consonancia con la mente de Dios, que nos ha hecho para que desentrañemos la obra de la creación, y lleguemos así a gozar en plenitud en "la libertad de la gloria de los hijos de Dios".

Entra también dentro de la normalidad de la existencia humana el que el riesgo se viva de forma diferente en la juventud, en la edad madura y en la vejez. Nunca se deja del todo de arriesgar, porque no hacerlo sería dar por concluidas todas las batallas y sería, además, como negar al hombre la capacidad de seguir amando en la tierra hasta el límite de sus días.

Fruto del riesgo son las conquistas de los hombres en todos los planos del vivir: familiar, social, científico, y siempre, moral y espiritual, que también para amar a Dios y al prójimo hay que osar, y generosamente.