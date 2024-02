Hay que tener clase para amenazar

“Si vas cortando la rama de un árbol, caerán todos los nidos”, Jordi Pujos.

“Si no es posible tendré que contar la que han liado tu mujer y mi ex en Marruecos”, José Luis Ábalos.

La ex de Ábalos, Carolina Perles, después de su brusco divorcio juro vengarse. Cuatro meses más tarde, The Objective publicaba una serie de escándalos relacionados con una supuesta juerga de Ábalos en un Parador y desenfrenos varios que el ex ministro denunció en el Juzgado y acusó a su ex de estar detrás. En mi modesta opinión, yo creo que su burda amenaza no surtió efecto porque no la realizó de forma poética.

Para mi gusto, hay que reconocer que el estilo de amenaza catalana es más lírico que la valenciana. Estimo que en esta vida hay que tener clase para intimidar. Y para aprender, solo hay que fijarse en mi querido y admirado Clint Easwood cuando, mordiendo las palabras, dijo aquello de:” Alégrame el día” … ¡puf! Esta sugerencia acojona a cualquiera, ¿no creen? En fin, si por esos avatares de la vida yo llegara a ser presidente de España, que no es tan descabellado pensarlo, exigiría a todos mis colegas que hicieran un Taller de Creación poética en la Universidad Popular.