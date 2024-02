¿Hasta cuándo seguiremos con las corruptelas? Memoria histórica de la corrupción en España

Ya en el año 2015 escribí un artículo, publicado en varios medios nacionales, sobre la corrupción en nuestro país; pero de poco ha servido, pues seguimos a diario aguantando este vicio que parece que nunca se acaba. Ojalá sirva ahora estas letras para que definitivamente se acabe esta lacra.



Desde la Transición hasta estos días, venimos soportando, aguantando, la corrupción y la desvergüenza de una serie de individuos que con sus actuaciones ilícitas se han enriquecido con el dinero del pueblo. La memoria histórica de la corrupción y la tropelía está aún en nuestras mentes y sigue en la actualidad. ¿Cuándo dejaré de oír y leer a diario la noticia de la corrupción en cualquier ámbito del Estado?

Con los gobiernos de D. Adolfo Suárez y D. Leopoldo Calvo Sotelo surgieron los casos del aceite de colza, que provocaron el envenenamiento de 60.000 españoles y la muerte de 700, y Fidecaya; en los de D. Felipe González los procesos Flik, Kio, Roldán, Rumasa, Filesa, Ave, Casinos, Ibercorp, y numerosísimos más; en el Gobierno de D. José Luis Rodríguez Zapatero los sumarios Malaya, Gürtel, Pretoria, ERES falsos en Andalucía, ITV, Campeón, Nóos, Palau y muchos más que no menciono. Por último, en el Gobierno del Sr. Rajoy, caso Berzosa, operación Pitiusa, Divar, Alcorcón, Bárcenas e Innova, en Cataluña. Esto solo es un resumen muy breve de lo que ha ocurrido y está ocurriendo en nuestro país, pues como todos sabemos, han aparecido muchísimos más, en Diputaciones, Ayuntamientos dentro de cada una de las comunidades, ciudades y pueblos de nuestra España. Y ahora para colmo el caso “Koldo”.

Me da vergüenza, tristeza y a la vez rabia, cuando oigo a los líderes políticos, sean del tinte que sea, cómo pretenden echarse la pelota uno a otros y culpar de las corrupciones a su oponente. Estamos hartos de engaños y cinismo por parte de muchos de estos partidos. El pueblo se da cuenta de la luz que irradia la verdad y la honestidad.

¿Cuándo se acabarán estas actuaciones miserables? ¿No nos da pavor la miseria y las calamidades que está padeciendo el pueblo? ¿Por qué no actúan con contundencia ante tanto atropello? ¿Cuándo tendremos un Estado de Derecho verdadero?

En la opinión pública, en los foros y en los círculos amistosos de los ciudadanos, hay muchísima irritación por las actuaciones de nuestros políticos y otros cargos. Indudablemente, ha habido una disgregación entre la sociedad política y la sociedad civil y esto ha producido el malestar social que inunda toda la geografía hispana.

¿Por qué se es tan permisivo con los ladrones de guante blanco, aquí en España? La Ley debe caer implacablemente sobre ellos y de forma inmediata.

¿Por qué las leyes no tienen la misma fuerza que en otros países que acaban de inmediato con los corruptos? El que roba debe estar en la cárcel y devolver hasta el último céntimo, sea quien sea y el cargo que ostente.

Lo que es inaceptable e injusto es que siempre paguemos los mismos, mientras los ladrones, corruptos y estafadores se van de rositas.

Título I, capítulo segundo, artículo 14 de nuestra Constitución: Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. ¿Quiénes han permitido que nuestra sanidad, de las mejores del mundo, y nuestro sistema de pensiones se vayan poco a poco al garete?

Yo me pregunto: ¿Si tuviéramos todo el dinero que han estafado durante estos años tendríamos los mismos problemas? ¿Por qué estos individuos no han devuelto ese dinero a las arcas del Estado? ¿Por qué no están en la cárcel hasta que devuelvan lo sustraído?

La independencia y la ejemplaridad de la justicia acabarían radicalmente con todo esto.

Por favor, hagan un pacto de Estado, real y contundente con todas y cada una de la fuerzas políticas representantes del pueblo, esto es ciertamente fácil. Instauren un poder judicial verdaderamente independiente, de esta manera conseguiremos una indiscutible democracia.