Lo que fue la felicidad

Estoy seguro de que bastantes de quienes lean esto, si no todos, se han parado a pensar en alguna ocasión en si son más felices que hace un tiempo o que sus padres o sus abuelos. Y es normal, porque, sin acudir al lugar común de “todo tiempo pasado fue mejor”, parece lógico que valoremos nuestra vida en relación con la experiencia acumulada, tanto la propia como la que se da en nuestro entorno.





Digo esto, porque se suele plantear que la felicidad, como tantos conceptos —como lo inmaterial, en general—, es algo intangible y, consecuentemente, no mensurable. Pero yo no lo tengo tan claro; a mí me parece que la felicidad, al igual que tantas otras cosas, no es verificable, lo que no implica que no pueda estar sujeta a valoración comparativa. Es cierto que, en la medida en que la felicidad es o bien una percepción o una actitud, la evaluación que cada uno haga de la suya es subjetiva; pero no es menos cierto que, objetivamente, tener una úlcera de estómago que antes no teníamos, por ejemplo, supone una reducción manifiesta en el grado de felicidad respecto del umbral que con anterioridad habíamos alcanzado. Es evidente que la felicidad no solo se vincula con la salud, sino también con el resto de elementos que configuran lo que conocemos como bienestar: la libertad, la seguridad, la capacidad adquisitiva, el nivel de incertidumbre, el entorno socio-afectivo, etc. En definitiva, todo aquello que nos afecta física y anímicamente de modo más directo o más distante modifica nuestra sensación de felicidad, la satisfacción con nosotros mismos y con lo que o quien nos rodea.





La sociedad del bienestar lleva emparejada una serie de características que, al menos supuestamente, deberían mejorar nuestra felicidad. Ahora, sin ir más lejos, estamos o podemos estar, no sé si mejor, pero, desde luego, más informados, gracias a los satélites, la digitalización, Internet, las redes sociales y toda la abundancia de medios de difusión, que, también supuestamente, nos hacen más libres, en la medida en que nos permiten contrastar y elegir. No obstante, resulta que, de la comunicación al aturdimiento, a veces, no hay un trecho muy grande, con lo que, a menudo, nos movemos entre la depresión y la incomprensión. En esa misma línea, la banca online, los teléfonos móviles, los cajeros automáticos, los datáfonos y todos los artilugios que fueron concebidos para hacernos la vida más fácil, van dejando gente por el camino: la que no sabe usarlos y la que se ha visto sin un puesto de trabajo estable en una entidad bancaria. Ahora es más fácil acceder a los bienes de consumo: compramos por Internet la comida, los Reyes, la ropa, el televisor, el ordenador…, y la inteligencia artificial nos proporciona ya al instante no solo lo que queremos, sino lo que debemos creer que queremos, a la vez que nos quita la necesidad (y, por tanto, la facultad) de pensar. De modo que vamos camino de ser ociosas terminales del Big Data, porque, además, perderemos (ya lo estamos perdiendo) el trabajo. A todo ello hay que sumarle la pandemia del (o “de la”, nunca lo he sabido con certeza) COVID, un golpe terrible a la certidumbre con la que vivíamos, cuyos efectos psicológicos y anímicos están empezando a ser patentes, creo yo.





A mí me parece que se ha instalado en las calles una cierta tristeza que se aprecia en las caras, una desesperanza que se nota en las conversaciones, un desasosiego por el futuro que impacta en nuestras decisiones, un carpe diem cada vez más tergiversado y frívolo, que van dislocando la sociedad y minando la estabilidad emocional del individuo (si no, que se lo pregunten a los cada vez más demandados psicólogos y psiquiatras), que contribuyen decisivamente a configurar, por un lado, una nueva clase media, más depauperada y resignada que la anterior —que empieza a valorar la felicidad no en función de lo que mejora, sino de lo que no empeora—, y una juventud compartimentada en tres nichos: la que se marcha de España en cuanto le es posible, otra que sobrevive como puede y una tercera que se entrega sin límites a vulnerar el respeto por sí misma y por los demás, sobre todo los fines de semana.







Parece, por tanto, que ya empezamos a considerarnos felices, no cuando tenemos la oportunidad de progresar, sino cuando podemos permitirnos estancarnos, cuando no perdemos lo que tenemos: nos hemos agazapado asustados, atrincherados en la resignación y el fatalismo de SMI y las rentas de inserción (un colchón, dicen: señal inequívoca de que la caída está servida), que parecen ser lo único a lo que podemos aspirar—políticas de subsistencia, de aceptación de la tolerable pobreza inerme que va camino de ser estructural—, sobre todo teniendo en cuenta que gozamos de un sistema educativo orientado a perpetuar un analfabetismo funcional amable, que no facilita la inserción laboral, pero sí que los jóvenes se coloquen. El caso es que el aislamiento, la soledad, el individualismo y la violencia en las cada vez más escasas y difíciles relaciones sociales han ido ganando terreno —sólo hace falta leer cualquier periódico, ver u oír cualquier informativo, algunos de los cuales dedican ahora sección a la “buena noticia del día”, por lo escaso, precisamente—, y estos han sido siempre síntomas inequívocos de insatisfacción No deja de ser una contradicción que no nos produzcan un inmenso gozo las políticas de los que dicen que velan permanentemente por nuestro bien conduciéndonos a la tierra prometida de la era digital electrificada sin huella de carbono. A no ser, claro está, que la reducción del dióxido de carbono se pague con recortes de libertad, con ignorancia, con dependencia alimentaria, con olvido de la herencia cultural, con alienación colectiva… Porque eso sí, eso sí que deja insatisfecho y abatido, desfallecido hasta el amansamiento, sin fuerzas para reconocer que haya, ni tan siquiera, un camino no virtual hacia la felicidad.