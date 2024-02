Coinstar cierra 2023 con un crecimiento del 21% sobre 2022, canalizando más de 200 millones € al retail

HONOR, Qualcomm y GSMA defienden la IA centrada en el ser humano y destacan su compromiso con la colaboración abierta y la protección de la privacidad HONOR, la marca de tecnología global participó en el MWC 2024 en una mesa redonda, que invitaba a reflexionar sobre el futuro de la IA: "Putting Humans First in AI Development: Key Considerations for Creating AI for Smart Devices" ("Dar prioridad a las personas en el desarrollo de la IA: Consideraciones clave para desarrollar IA para dispositivos inteligentes"), con George Zhao, CEO de HONOR Device Co., Ltd., como representante de la marca.