Codenotch ofrece formación tecnológica con un claro objetivo

La formación tecnológica en los trabajadores y profesionales con todo tipo de perfiles es esencial para atender los desafíos del mundo laboral en la actualidad. Es un hecho que la tecnología se ha convertido en parte integral de la vida de las personas en cualquier actividad.

Por eso, muchos países están apostando por la alfabetización digital, para incrementar las competencias de la gente ante esa nueva realidad. Según la escuela de tecnología Codenotch, es una necesidad aún más importante para quienes quieren desarrollar una carrera directamente en el mundo digital. Se trata del sector económico con las mejores oportunidades laborales.

Formación tecnológica con claros objetivos Codenotch es una escuela enfocada en programas de formación sobre tecnología. Sus representantes manifiestan que su objetivo es convertir a sus estudiantes en auténticos y competentes profesionales de la programación y el análisis de datos. Se trata de que dominen los conocimientos esenciales para avanzar en sus carreras en la creciente y dinámica industria digital.

Su planteamiento no solo es ofrecer formación tecnológica, sino que esta tenga utilidad práctica en el mundo real. Por eso llevan a cabo el modelo de educación de los Bootcamps, que son programas educativos en constante evolución y actualización para seguir la dinámica del sector. En esta escuela, aseguran que la metodología educativa utilizada es personalizada, disruptiva y transformadora.

La propuesta de esta institución académica es de cursos cortos, intensivos, efectivos y fundamentalmente prácticos. Los tópicos de los programas formativos han sido cuidadosamente seleccionados en función de lo que está demandando el mercado. Esto le ha permitido a Codenotch mantener un elevado índice de empleabilidad entre sus graduados (91 %). Se han enfocado en 2 programas: Desarrollo Web Full Stack y Data Analytics.

El futuro es ahora La creciente influencia de la tecnología en las sociedades parece no conocer límites por ahora. En todo el mundo, existen señales de que este es un fenómeno que no se detendrá en el corto o medio plazo. En la India, una empresa de comercio electrónico despidió al 90 % del personal y lo sustituyó por un chatbot de inteligencia artificial (IA).

En el mundo financiero, los tradicionales bancos comerciales con sedes físicas están cediendo espacio rápidamente a los denominados neobancos. Son entidades 100 % digitales que operan únicamente mediante las tecnologías de Internet y en las que el dinero físico prácticamente no existe. A esto se le suma el auge de las startups y las fintech como nuevos modelos para la prestación de servicios y venta de productos.

Todos los análisis al respecto coinciden en que la tecnología está transformando rápidamente el mundo laboral. No obstante, es importante considerar que las plazas menos afectadas por esta revolución serán las que impliquen el uso de herramientas informáticas. De hecho, son prácticamente las únicas que están abriendo nuevas oportunidades con una escala de sueldos más competitiva. De ahí la gran importancia de la formación tecnológica.